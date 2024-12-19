Поиск

Почти 40 российских предприятий ОПК представят продукцию на выставке во Вьетнаме

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Около 40 российских предприятий примут участие в международной выставке вооружений и технологий Vietnam Defence Expo 2024, которая открывается в четверг в Ханое, сообщила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"Площадь российской экспозиции - более 700 кв. метров. В ее составе 38 организаций", - говорится в сообщении ФСВТС.

По ее информации, организатором российской экспозиции продукции военного назначения выступает "Рособоронэкспорт". Среди российских участников выставки: АО "НПО "Высокоточные комплексы", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", АО "Концерн "Калашников", АО "Ремдизель", АО "Швабе".

Россия представит на выставке натурные образцы самоходной пусковой установки из состава берегового ракетного комплекса тактического назначения "Рубеж-МЭ", тактической противокорабельной ракеты Х-35УЭ, автомобиля семейства "Тайфун-К" КАМАЗ-53949 с противотанковым ракетным комплексом "Корнет-ЭМ" и образец боевой машины пехоты БМП-3, сказали в ФСВТС.

Там сообщили, что в сегменте беспилотников будут продемонстрированы разведывательные комплексы "Орлан-10Е", "Орлан-30" с оптико-электронной целевой нагрузкой и лазерным подсветом цели, а также комплект технических средств противодействия радиоуправляемым авиационным моделям.

Кроме того, в ходе выставки в виде моделей и макетов российские предприятия планируют представить более 800 экспонатов продукции военного назначения, в том числе технику военно-воздушных сил, военно-морских, противовоздушной обороны, стрелковое оружие и средства радиоэлектронной борьбы, информирует ФСВТС.

Выставка пройдет в столице Вьетнама Ханое с 19 по 22 декабря.

Вьетнам Рособоронэкспорт АО "Ремдизель" АО "Концерн "Калашников" АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Двум капитанам предъявлено обвинение по делу о крушении танкеров

Школьников из курского приграничья переведут на очное обучение после новогодних каникул

Школьников из курского приграничья переведут на очное обучение после новогодних каникул

Что произошло за день: среда, 18 декабря

Женщина погибла в результате схода вагонов в Мурманской области

Песков заявил, что Киев в грубой форме отказался от предложения Орбана по переговорам

Песков заявил, что Киев в грубой форме отказался от предложения Орбана по переговорам

Центральный пляж Анапы полностью очищен от мазута

В мурманской аварии одного пассажира зажало между вагонами

МЧС сообщило о 14 пострадавших в аварии в Мурманской области

В МЧС сообщили, что около 100 тонн нефтепродуктов собрано с пляжей Кубани за два дня

Среди версий аварии в Мурманской области названы неисправности и человеческий фактор

Среди версий аварии в Мурманской области названы неисправности и человеческий фактор
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5569 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России32 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии114 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2063 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });