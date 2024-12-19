Почти 40 российских предприятий ОПК представят продукцию на выставке во Вьетнаме

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Около 40 российских предприятий примут участие в международной выставке вооружений и технологий Vietnam Defence Expo 2024, которая открывается в четверг в Ханое, сообщила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"Площадь российской экспозиции - более 700 кв. метров. В ее составе 38 организаций", - говорится в сообщении ФСВТС.

По ее информации, организатором российской экспозиции продукции военного назначения выступает "Рособоронэкспорт". Среди российских участников выставки: АО "НПО "Высокоточные комплексы", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", АО "Концерн "Калашников", АО "Ремдизель", АО "Швабе".

Россия представит на выставке натурные образцы самоходной пусковой установки из состава берегового ракетного комплекса тактического назначения "Рубеж-МЭ", тактической противокорабельной ракеты Х-35УЭ, автомобиля семейства "Тайфун-К" КАМАЗ-53949 с противотанковым ракетным комплексом "Корнет-ЭМ" и образец боевой машины пехоты БМП-3, сказали в ФСВТС.

Там сообщили, что в сегменте беспилотников будут продемонстрированы разведывательные комплексы "Орлан-10Е", "Орлан-30" с оптико-электронной целевой нагрузкой и лазерным подсветом цели, а также комплект технических средств противодействия радиоуправляемым авиационным моделям.

Кроме того, в ходе выставки в виде моделей и макетов российские предприятия планируют представить более 800 экспонатов продукции военного назначения, в том числе технику военно-воздушных сил, военно-морских, противовоздушной обороны, стрелковое оружие и средства радиоэлектронной борьбы, информирует ФСВТС.

Выставка пройдет в столице Вьетнама Ханое с 19 по 22 декабря.