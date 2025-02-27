Глобальный долг достиг рекордных $318 трлн в 2024 году

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Объем мирового долга, включая обязательства государств, домохозяйств, финансовых и нефинансовых компаний, в 2024 году увеличился на $7,2 трлн и достиг рекордных $318,4 трлн, по данным Института международных финансов (IIF).

В IIF отметили, что рост был существенно ниже, чем в 2023 году, когда задолженность повысилась на $16 трлн из-за денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США.

Из-за замедления темпов роста глобальной экономики в прошлом году отношение долга к ВВП выросло на 1,5 процентного пункта и составило 328%. Подъем показателя был зафиксирован впервые за четыре года, то есть со времен пандемии COVID-19.

Около 65% роста мирового долга в 2024 году пришлось на развивающиеся рынки, в первую очередь Китай, Индию, Саудовскую Аравию и Турцию. На зрелых рынках накопление задолженности в основном происходило в США, Великобритании, Канаде и Швеции.

Почти две трети прироста долга пришлось на государственный сектор. Объем мирового госдолга превысил $95,3 трлн по сравнению с $70 трлн в преддверии пандемии в 2019 году.

IIF прогнозирует увеличение госдолга в мире в 2025 году более чем на $5 трлн, в основном из-за наращивания заимствований США, КНР, Индией, Францией и Бразилией.

Совокупный объем долгов в странах emerging markets в 2024 году вырос на $4,5 трлн и достиг исторического максимума в 245% ВВП. В этом году этим государствам необходимо погасить обязательства на рекордные $8,2 трлн, причем около 10% этого долга номинировано в иностранных валютах.

"Мы ожидаем дальнейшего замедления темпов накопления мирового долга, особенно в первом полугодии 2025 года, - говорится в отчете. - Поскольку неопределенность глобальной экономической политики достигла рекордно высокого уровня - выше наблюдавшейся на пике пандемии, а стоимость заимствований все еще высока, более осторожная позиция заемщиков, вероятно, будет сдерживать спрос частного сектора на кредиты".