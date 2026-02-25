Поиск

Глобальный долг достиг рекордных $348,3 трлн в 2025 году

Глобальный долг достиг рекордных $348,3 трлн в 2025 году
Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Объем мирового долга, включая обязательства государств, домохозяйств, финансовых и нефинансовых компаний, в 2025 году увеличился на $29 трлн и достиг рекордных $348,3 трлн, по данным Института международных финансов (IIF).

Это было обусловлено, в первую очередь, повышением объемов суверенных обязательств, на долю которых пришлось более $10 трлн, при этом на долю США, Китая и стран еврозоны пришлось примерно три четверти этого роста.

Увеличение глобального долга в настоящее время связано не столько с задолженностью домохозяйств или компаний, сколько с постоянным дефицитом бюджетов крупнейших экономик мира.

Отношение долга к ВВП в прошлом году снизилось до 308%, главным образом, за счет государств с развитой экономикой. В странах с развивающейся экономикой показатель достиг рекордных 235% ВВП.

Государственный долг на конец 2025 года составлял $106,7 трлн по сравнению с $96,3 трлн годом ранее. Задолженность нефинансовых компаний достигла $100,6 трлн, домохозяйств - $64,6 трлн, по данным IIF.

На зрелых рынках общий долг вырос до $231,7 трлн, на развивающихся - до рекордных $116,6 трлн.

Если бюджетный дефицит останется значительным, а компании продолжат финансировать капитальные расходы через выпуск облигаций, объем мирового долга в 2026 году продолжит увеличиваться, отмечается в отчете.

По оценке IIF, в этом году развивающимся рынкам придется погасить долги на сумму более $9 трлн, что является максимальным в истории расчетов объемом рефинансирования. На зрелых рынках ожидается выплата более $20 трлн по облигациям и кредитам.

США Институт международных финансов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глобальный долг достиг рекордных $348,3 трлн в 2025 году

 Глобальный долг достиг рекордных $348,3 трлн в 2025 году

Рубль в среду упал в паре с юанем на МосБирже

 Рубль в среду упал в паре с юанем на МосБирже

Росстат отметил сокращение долгов по зарплате в январе на 8,5%

Лондон продлил лицензию на операции с зарубежными дочками "ЛУКОЙЛа" до 25 августа

 Лондон продлил лицензию на операции с зарубежными дочками "ЛУКОЙЛа" до 25 августа

Минтранс назвал контролируемой ситуацию с судоходством в Финском заливе

 Минтранс назвал контролируемой ситуацию с судоходством в Финском заливе

ВТБ хочет видеть отражение подлинных расходов на скидки на балансах ecom-банков

Решетников назвал жесткую ДКП причиной ослабления влияния повышения НДС на инфляцию

 Решетников назвал жесткую ДКП причиной ослабления влияния повышения НДС на инфляцию

De Beers повыcила цены на крупные алмазы на фоне их дефицита

 De Beers повыcила цены на крупные алмазы на фоне их дефицита

Бюджетное правило могут снова ужесточить на фоне недобора нефтегазовых доходов

Новак заявил о стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке РФ

 Новак заявил о стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке РФ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8507 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 141 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });