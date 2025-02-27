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Индекс незавершенных сделок на рынке жилья США в январе упал до минимума

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В январе 2025 года индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) снизился на 4,6% к декабрю, сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR).

Показатель опустился до 70,6 пункта, что является минимальным уровнем за время ведения расчетов с 2001 года.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,3%, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали сокращения на 1%.

По сравнению с январем прошлого года значение индекса упало на 5,2%.

"Неясно, повлиял ли самый холодный за 25 лет январь на уменьшение числа покупателей на рынке, и если да, то стоит ли ожидать большей активности продаж в предстоящие месяцы, - отмечает главный экономист NAR Лоуренс Юн. - Однако очевидно, что высокие цены на жилье и повышение ставок по ипотеке ограничили доступность".

По его мнению, "даже небольшое снижение ипотечных ставок, скорее всего, подогреет интерес покупателей, учитывая рост доходов и улучшение ситуации на рынке труда".

Индекс является опережающим индикатором активности на рынке недвижимости. Незавершенные продажи - это те, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее завершение уходит от 4 до 6 недель.

США NAR Лоуренс Юн
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