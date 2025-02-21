Перепродажи домов в США в январе упали максимально за семь месяцев

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Продажи на вторичном рынке жилья в США в январе уменьшились на 4,9% относительно предыдущего месяца - до 4,08 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR).

Спад стал максимальным за семь месяцев.

Аналитики в среднем ожидали снижения до 4,12 млн с декабрьского уровня в 4,24 млн, по данным Trading Economics.

При этом перепродажи жилья в США в январе были на 2% выше, чем в том же месяце 2024 года.

Медианная цена дома в прошлом месяце выросла на 4,8% в годовом выражении и достигла $396,9 тыс. Рост показателя продолжается 19 месяцев подряд.

Количество домов, выставленных на продажу, на конец января составляло 1,18 млн, что на 3,5% выше уровня месяцем ранее. При текущих темпах продаж потребовалось бы 3,5 месяца для реализации выставленных на продажу домов против 3,2 месяца в декабре. Считается, что показатель в шесть месяцев говорит о сбалансированности рынка, а менее пяти месяцев – о напряженной ситуации.

В прошлом месяце дома продавались в среднем за 41 день против 35 дней в ноябре и 36 дней в январе 2024 года.

На вторичный рынок приходится примерно 90% контрактов на покупку жилья в США, при этом они учитываются в статистике только после завершения сделки.



