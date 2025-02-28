Поиск

Рост розничных продаж в Японии в январе ускорился до 3,9%, максимума за 11 месяцев

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Японии в январе увеличились на 3,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по данным министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Аналитики в среднем ожидали повышения на 4%, сообщает Trading Economics. В декабре показатель вырос на пересмотренные 3,5%.

Подъем продаж в январе был отмечен по итогам 34-го месяца подряд и оказался максимальным с февраля 2024 года.

Продажи одежды и аксессуаров выросли на 1%, топлива - на 8,7%, фармацевтической и косметической продукции - на 4,9%, продуктов питания и напитков - на 0,9%, автомобилей - на 5,9%.

Объем розничных продаж в январе относительно предыдущего месяца повысился на 0,5%.

Согласно уточненным данным, в декабре они снизились на 0,8% м/м, а не на 0,7%, как было объявлено ранее.

Между тем промпроизводство в Японии в январе, согласно предварительным данным, уменьшилось на 1,1% м/м. При этом в годовом выражении показатель вырос впервые за три месяца - на 2,6%. Аналитики в среднем ожидали спада на 1% и 1,2% соответственно.

Число домов, строительство которых было начато в стране, упало в прошлом месяце на 4,6% в годовом выражении, сообщило министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма. Эксперты предполагали менее значительное сокращение - на 2,6%.

Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минпромторг подал иск к кипрской Dolen, связанной с "Иркутсккабелем" и "Кирскабелем"

Цены на нефть опускаются и завершают февраль в минусе

Цены на нефть опускаются и завершают февраль в минусе

Глобальный долг достиг рекордных $318 трлн в 2024 году

Минюст зарегистрировал приказы об индексации оптовых цен на газ в 2025 году на 10,3%

"РусГидро" получила 13,4 млрд рублей годового убытка по РСБУ против прибыли годом ранее

Ozon банк в 2025 году планирует запуск кредитных карт для физлиц

Ozon банк в 2025 году планирует запуск кредитных карт для физлиц

Фермеры ЕС попросили отложить на год повышение пошлин на удобрения из России и Белоруссии

В Таиланде пообещали ввести туристический налог в конце 2025 года

В Таиланде пообещали ввести туристический налог в конце 2025 года
Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2192 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5918 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе346 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });