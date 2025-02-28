Рост розничных продаж в Японии в январе ускорился до 3,9%, максимума за 11 месяцев

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Японии в январе увеличились на 3,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по данным министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Аналитики в среднем ожидали повышения на 4%, сообщает Trading Economics. В декабре показатель вырос на пересмотренные 3,5%.

Подъем продаж в январе был отмечен по итогам 34-го месяца подряд и оказался максимальным с февраля 2024 года.

Продажи одежды и аксессуаров выросли на 1%, топлива - на 8,7%, фармацевтической и косметической продукции - на 4,9%, продуктов питания и напитков - на 0,9%, автомобилей - на 5,9%.

Объем розничных продаж в январе относительно предыдущего месяца повысился на 0,5%.

Согласно уточненным данным, в декабре они снизились на 0,8% м/м, а не на 0,7%, как было объявлено ранее.

Между тем промпроизводство в Японии в январе, согласно предварительным данным, уменьшилось на 1,1% м/м. При этом в годовом выражении показатель вырос впервые за три месяца - на 2,6%. Аналитики в среднем ожидали спада на 1% и 1,2% соответственно.

Число домов, строительство которых было начато в стране, упало в прошлом месяце на 4,6% в годовом выражении, сообщило министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма. Эксперты предполагали менее значительное сокращение - на 2,6%.