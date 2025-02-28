Поиск

Девять госкомпаний могут запустить в 2025 г. программы "выращивания" поставщиков из числа малого бизнеса

Девять госкомпаний могут запустить в 2025 г. программы "выращивания" поставщиков из числа малого бизнеса
Фото: РБК/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Еще девять госкомпаний федерального и регионального уровня могут запустить в 2025 году программы "выращивания" поставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), говорится в сообщении "Корпорации МСП".

"В 2025 году перечень программ "выращивания" и участвующих в них заказчиков будет расширен, - сказал гендиректор "Корпорации МСП" Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении. - С ноября 2022 года при участии "Корпорации МСП" утверждены 37 программ развития МСП-поставщиков, в этом году их станет минимум на девять больше".

По данным корпорации, такие программы планируют запустить, в частности, "Метрострой Северной столицы", "Транснефть", "Сибер" (входит в госкорпорацию "Ростех"), МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова", авиакомпания "Аврора".

ЭкономикаОфсетные договоры с малым бизнесом в 2024 году планируют подписать шесть госкомпанийЧитать подробнее

В начале года ПАО ППГХО (занимается добычей урана) уже утвердило программу "выращивания" и определило номенклатуру для отбора МСП-поставщиков. Правда детали по этой программе компания не раскрывает.

Кроме того, Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации (НИИТФА) и "Школьное питание" (региональный заказчик из ХМАО - Югры) планируют провести отборы заявок на участие в своих программах "выращивания" поставщиков.

Как правило, результатом участия поставщиков в программе "выращивания" становится заключение офсетного (со встречными инвестиционными обязательствами) контракта. По данным "Корпорации МСП", в начале текущего года РЖД и "Форвард Энерго" заключили пять таких контрактов (четыре и один соответственно). Названия поставщиков и детали заключенных контрактов не раскрываются.

Контракты РЖД были заключены в рамках программы "выращивания" поставщиков из числа дальневосточных (зарегистрированные на территории республики Бурятия и Амурской области), которая была запущена летом прошлого года. Транспортную монополию интересовали поставки металлической мебели, товаров хозяйственно-бытового назначения, канцелярских принадлежностей, автомобильных шин. В частности, госкомпании требовались металлические шкафы для инструментов, документов и одежды, скамейки, стеллажи, мешки для мусора, наборы для уборки, канцтовары (различные папки, органайзеры, файлы для бумаг, скотч, линейки и пр.), шины для строительных, дорожных подъемно-транспортных машин, грузового автотранспорта и т.п.

Осенью прошлого года РЖД заключили первый офсетный договор по этой программе - с бурятской компанией, название которой также не раскрывалось.

По данным "Корпорации МСП", всего за время действия механизма по "выращиванию" поставщиков из числа субъектов МСП, госкомпании заключили 16 офсетных договоров на 6,6 млрд рублей. Встречные обязательства поставщиков по этим договорам предусматривают, что они инвестируют в собственные производства около 1,5 млрд рублей.

Как сообщалось, в ноябре 2022 года вступили в силу новые положения закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ", предусматривающие, что отобранным для участия в программах развития субъектам МСП госкомпании должны будут составлять индивидуальные карты развития с перечнем конкретных мероприятий, сроком их реализации и указанием ответственных за это лиц. Причем участвовать в таких программах развития смогут только те субъекты МСП, которые уже имеют опыт исполнения договоров по результатам закупок госкомпаний.

По данным "Корпорации МСП", к настоящему времени программы "выращивания" поставщиков из числа субъектов МСП уже запустили более 30 крупнейших госкомпаний. В их числе РЖД, "Интер РАО", АО "Мослифт", АО "Почта России", "Ростелеком", РСХБ и другие.

МНТК "Микрохирургия глаз" им. акад. С.Н. Федоров Аврора Корпорация МСП Сибер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минпромторг подал иск к кипрской Dolen, связанной с "Иркутсккабелем" и "Кирскабелем"

Цены на нефть опускаются и завершают февраль в минусе

Цены на нефть опускаются и завершают февраль в минусе

Глобальный долг достиг рекордных $318 трлн в 2024 году

Минюст зарегистрировал приказы об индексации оптовых цен на газ в 2025 году на 10,3%

"РусГидро" получила 13,4 млрд рублей годового убытка по РСБУ против прибыли годом ранее

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2192 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5918 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе346 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });