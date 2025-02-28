Девять госкомпаний могут запустить в 2025 г. программы "выращивания" поставщиков из числа малого бизнеса

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Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Еще девять госкомпаний федерального и регионального уровня могут запустить в 2025 году программы "выращивания" поставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), говорится в сообщении "Корпорации МСП".

"В 2025 году перечень программ "выращивания" и участвующих в них заказчиков будет расширен, - сказал гендиректор "Корпорации МСП" Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении. - С ноября 2022 года при участии "Корпорации МСП" утверждены 37 программ развития МСП-поставщиков, в этом году их станет минимум на девять больше".

По данным корпорации, такие программы планируют запустить, в частности, "Метрострой Северной столицы", "Транснефть", "Сибер" (входит в госкорпорацию "Ростех"), МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова", авиакомпания "Аврора".

В начале года ПАО ППГХО (занимается добычей урана) уже утвердило программу "выращивания" и определило номенклатуру для отбора МСП-поставщиков. Правда детали по этой программе компания не раскрывает.

Кроме того, Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации (НИИТФА) и "Школьное питание" (региональный заказчик из ХМАО - Югры) планируют провести отборы заявок на участие в своих программах "выращивания" поставщиков.

Как правило, результатом участия поставщиков в программе "выращивания" становится заключение офсетного (со встречными инвестиционными обязательствами) контракта. По данным "Корпорации МСП", в начале текущего года РЖД и "Форвард Энерго" заключили пять таких контрактов (четыре и один соответственно). Названия поставщиков и детали заключенных контрактов не раскрываются.

Контракты РЖД были заключены в рамках программы "выращивания" поставщиков из числа дальневосточных (зарегистрированные на территории республики Бурятия и Амурской области), которая была запущена летом прошлого года. Транспортную монополию интересовали поставки металлической мебели, товаров хозяйственно-бытового назначения, канцелярских принадлежностей, автомобильных шин. В частности, госкомпании требовались металлические шкафы для инструментов, документов и одежды, скамейки, стеллажи, мешки для мусора, наборы для уборки, канцтовары (различные папки, органайзеры, файлы для бумаг, скотч, линейки и пр.), шины для строительных, дорожных подъемно-транспортных машин, грузового автотранспорта и т.п.

Осенью прошлого года РЖД заключили первый офсетный договор по этой программе - с бурятской компанией, название которой также не раскрывалось.

По данным "Корпорации МСП", всего за время действия механизма по "выращиванию" поставщиков из числа субъектов МСП, госкомпании заключили 16 офсетных договоров на 6,6 млрд рублей. Встречные обязательства поставщиков по этим договорам предусматривают, что они инвестируют в собственные производства около 1,5 млрд рублей.

Как сообщалось, в ноябре 2022 года вступили в силу новые положения закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ", предусматривающие, что отобранным для участия в программах развития субъектам МСП госкомпании должны будут составлять индивидуальные карты развития с перечнем конкретных мероприятий, сроком их реализации и указанием ответственных за это лиц. Причем участвовать в таких программах развития смогут только те субъекты МСП, которые уже имеют опыт исполнения договоров по результатам закупок госкомпаний.

По данным "Корпорации МСП", к настоящему времени программы "выращивания" поставщиков из числа субъектов МСП уже запустили более 30 крупнейших госкомпаний. В их числе РЖД, "Интер РАО", АО "Мослифт", АО "Почта России", "Ростелеком", РСХБ и другие.