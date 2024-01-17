Офсетные договоры с малым бизнесом в 2024 году планируют подписать шесть госкомпаний

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Шесть крупнейших госкомпаний РФ планируют в 2024 году подписать с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) офсетные (со встречными инвестиционными обязательствами) договоры в рамках программ "выращивания" поставщиков. Об этом говорится в сообщении "Корпорации МСП" (госкомпании реализуют свои программы выращивания малого бизнеса при участии корпорации - ИФ).

В сообщении отмечается, что такие программы "выращивания" поставщиков из числа малого бизнеса в текущем году планируют запустить еще 18 крупнейших госкомпаний.

"Благодаря развитию этого инструмента и появлению новых программ увеличивается количество квалифицированных и конкурентоспособных поставщиков среди представителей МСП, - сказал гендиректор "Корпорации МСП" Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении. - Расширяются также возможности импортозамещения, поиска поставщиков более технологичной и инновационной продукции, повышается качество закупочной деятельности заказчиков".

По словам Исаевича, в настоящее время разработкой своих программ "выращивания" поставщиков занимаются, в частности, компании "АЛРОСА" , "Газпром", "РусГидро", "Транснефть", "Роскосмос", "ВТБ-лизинг", НПК "Техмаш", "Алмаздортранс", "Дом.РФ центр сопровождения", завод РЭТО, "Алроса-газ", "Газпром газораспределение Дальний Восток", РСХБ-страхование, банк РНКБ, ФК РНКБ, НИИТФА, "Концессии водоснабжения Геленджик", МУП "Комбинат питания г. Сургута".

В ноябре 2022 года вступили в силу новые положения закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ", предусматривающие, что отобранным для участия в программах развития субъектам МСП госкомпании должны будут составлять индивидуальные карты развития с перечнем конкретных мероприятий, сроком их реализации и указанием ответственных за это лиц. Причем участвовать в таких программах развития смогут только те субъекты МСП, которые уже имеют опыт исполнения договоров по результатам закупок госкомпаний.

К концу 2023 года программы "выращивания" поставщиков из числа субъектов МСП запустили 17 крупнейших госкомпаний. В их числе РЖД, "Интер РАО", АО "Мослифт", АО "Почта России", "Ростелеком", РСХБ и другие.

Программы "выращивания" ряда госкомпаний предусматривают, в числе прочего, заключение с участниками таких программ офсетных договоров. К настоящему времени госкомпании подписали 7 офсетных договоров на общую сумму 3,6 млрд рублей. При этом суммарный размер инвестиций субъектов МСП в развитие своих производств, предусмотренный офсетными договорами, превышает 960 млн рублей.

Крупнейший офсетный договор, на 2,4 млрд рублей, подписала "Интер РАО". "Росгео" заключила пятилетний "офсет" на 500 млн рублей, РЖД – три "офсета" на 99,5 млн, 145 млн и 334 млн рублей.