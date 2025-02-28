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Годовая чистая прибыль ФПК по РСБУ выросла на 23,8%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) по РСБУ выросла в 2024 году. на 23,8% до 26,1 млрд рублей против 21,1 млрд рублей годом ранее, сказано в отчетности компании.

Выручка ФПК в 2024 году увеличилась на 18,1%, до 372,9 млрд рублей.

Доходы компании от перевозки пассажиров поднялись в 2024 г. на 19% и достигли 320,6 млрд рублей, от перевозки багажа, грузобагажа и почты - на 7,1, до 8,8 млрд рублей, прочие услуги, связанные с осуществлением перевозок, принесли еще чуть более 1 млрд рублей (+29% к 2023 г.).

Валовая прибыль компании за прошлый год составила 49,1 млрд рублей (+20,1%), прибыль от продаж - 37 млрд рублей (+24,1%).

Объем долгосрочных обязательств ФПК на 31 декабря 2024 года вырос до 46,9 млрд рублей с 33,9 млрд рублей на 31 декабря 2023 г., краткосрочных - до 81,6 млрд рублей с 70,9 млрд рублей на конец предыдущего года.

"Федеральная пассажирская компания" создана 3 декабря 2009 года, а с 1 апреля 2010 года начала самостоятельную деятельность в качестве перевозчика. ФПК занимается перевозкой пассажиров в дальнем следовании. 100% минус одна акция компании владеет ОАО "Российские железные дороги".

ФПК РЖД
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