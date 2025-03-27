Чистая прибыль ФПК по МСФО выросла в 2024 году на 15%

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) по МСФО выросла в 2024 г. на 15% по сравнению с 2023 г. и составила 26,4 млрд руб., сказано в ее отчетности.

Доходы ФПК от перевозок в 2024 г. возросли на 18,4%, до 348,8 млрд руб., операционная прибыль поднялась на 14,6%, составив 37,8 млрд руб.

"Федеральная пассажирская компания" создана 3 декабря 2009 г., а с 1 апреля 2010 г. начала самостоятельную деятельность в качестве перевозчика. ФПК занимается перевозкой пассажиров в дальнем следовании. 100% минус одна акция компании владеет ОАО "Российские железные дороги".

Как сообщалось, перевозки пассажиров по сети ОАО "РЖД" в дальнем следовании в 2024 г. выросли на 4,4%, до 127,4 млн человек.