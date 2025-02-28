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NetApp зафиксировала выручку в III финквартале ниже ожиданий

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Американская NetApp Inc., один из мировых лидеров в области решений для хранения данных, сократила чистую прибыль в третьем квартале 2025 финансового года на 4,5%, увеличив выручку на 2%.

За квартал, который завершился 24 января, чистая прибыль компании составила $299 млн против $313 млн годом ранее. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $1,44 с $1,48.

Скорректированная прибыль составила $1,91 на акцию, что совпало с консенсус-прогнозом опрошенных LSEG экспертов.

Квартальная выручка NetApp увеличилась до $1,64 млрд с $1,61 млрд годом ранее при среднем прогнозе аналитиков в $1,69 млрд.

В минувшем квартале компания вернула акционерам $306 млн за счет обратного выкупа акций и дивидендных выплат.

NetApp понизила прогноз скорректированной прибыли на 2025 фингод до $7,17-7,27 на акцию с ожидавшихся ранее $7,2-7,4 на акцию, выручки - до $6,49-6,64 млрд с $6,54-6,74 млрд.

Компания выплатит дивиденды в размере $0,52 на акцию по итогам прошедшего квартала.

Бумаги NetApp подешевели на 13,4% на дополнительных торгах в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 32,7%.

NetApp LSEG США
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