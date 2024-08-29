Поставщик решений для хранения данных NetApp увеличил чистую прибыль на 66%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Американская NetApp Inc., один из мировых лидеров в области решений для хранения данных, увеличила чистую прибыль в первом финансовом квартале на 66%, выручку - на 8%.

За квартал, который завершился 26 июля, чистая прибыль компании составила $248 млн против $149 млн годом ранее. Прибыль в расчете на акцию повысилась до рекордных для периода $1,17 с $0,69.

Квартальная выручка NetApp увеличилась до $1,54 млрд с $1,43 млрд годом ранее.

По прогнозу компании, во втором финквартале ее выручка составит $1,565-1,715 млрд, чистая прибыль - $1,27-1,37 на акцию.

Прогноз выручки на весь текущий фингод повышен до $6,48-6,68 млрд с $6,45-6,65 млрд, чистой прибыли - до $5,17-5,37 с $4,96-5,16 на акцию.

В прошлом финквартале NetApp вернула акционерам $507 млн за счет buyback и дивидендов.