Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:23

Поставщик решений для хранения данных NetApp увеличил чистую прибыль на 66%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Американская NetApp Inc., один из мировых лидеров в области решений для хранения данных, увеличила чистую прибыль в первом финансовом квартале на 66%, выручку - на 8%.

За квартал, который завершился 26 июля, чистая прибыль компании составила $248 млн против $149 млн годом ранее. Прибыль в расчете на акцию повысилась до рекордных для периода $1,17 с $0,69.

Квартальная выручка NetApp увеличилась до $1,54 млрд с $1,43 млрд годом ранее.

По прогнозу компании, во втором финквартале ее выручка составит $1,565-1,715 млрд, чистая прибыль - $1,27-1,37 на акцию.

Прогноз выручки на весь текущий фингод повышен до $6,48-6,68 млрд с $6,45-6,65 млрд, чистой прибыли - до $5,17-5,37 с $4,96-5,16 на акцию.

В прошлом финквартале NetApp вернула акционерам $507 млн за счет buyback и дивидендов.

NetApp США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банки попросили изменить порядок предоставления субсидий по льготной ипотеке

Банки попросили изменить порядок предоставления субсидий по льготной ипотеке

Цена нефти Brent подросла до $78,8 за баррель после снижения накануне

Правительство полностью закрыло данные о производстве нефтепродуктов в РФ

Правительство полностью закрыло данные о производстве нефтепродуктов в РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });