Производитель удобрений Mosaic снизил квартальную выручку на 13%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Cкорректированная EBITDA Mosaic Co., одного из крупнейших в мире производителей удобрений, в IV квартале 2024 года снизилась на 8% в годовом измерении - до $594 млн, говорится в пресс-релизе компании.

Выручка Mosaic упала на 13%, до $2,8 млрд. Чистая прибыль сократилась в 2,2 раза и составила $169 млн.

Выручка Mosaic за весь 2024 год упала на 19%, до $11,1 млрд, из-за снижения цен на удобрения.

Скорректированная EBITDA по итогам года составила $2,2 млрд, что на 20% меньше, чем в 2023 году. Чистая прибыль компании сократилась до $175 млн по сравнению с $1,2 млрд годом ранее.

На результаты прошлого года негативно повлиял убыток от курсовых разниц, который был частично компенсирован прибылью от сделки с Ma'aden (в декабре 2024 года Mosaic закрыла сделку по продаже Ma'aden 25% в Wa'ad Al Shamal Phosphate Company в обмен на акции саудовской компании стоимостью $1,5 млрд).

Капвложения Mosaic в прошлом году составили $1,25 млрд, снизившись на $200 млн к уровню 2023 года. В 2025 году capex компании ожидается в диапазоне $1,2-1,3 млрд.