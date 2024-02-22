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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Производитель удобрений Mosaic сократил годовую скорректированную EBITDA в 2,2 раза

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Cкорректированная EBITDA Mosaic Co., одного из крупнейших в мире производителей удобрений, в 2023 году упала в 2,2 раза, до $2,8 млрд, сообщила компания.

Ее выручка сократилась на 28%, до $13,7 млрд, на фоне падения цен на удобрения. Чистая прибыль компании за прошлый год составила $1,2 млрд, что втрое ниже показателя 2022 года.

Свободный денежный поток (FCF) снизился до $795 млн против $2,6 млрд годом ранее.

В 2023 году Mosaic вернула акционерам $1,1 млрд через дивиденды и выкуп акций.

Прогноз компании по capex на 2024 год - $1,2 млрд, на $0,2 млрд ниже уровня прошлого года.

Mosaic ожидает, что в 2024 году сохранится дефицит на рынке зерновых и масличных культур, что, в совокупности с доступностью удобрений, будет стимулировать фермеров увеличивать их внесение. Этот фактор выглядит особенно многообещающим для рынка фосфатов, поскольку ожидается, что предложение в течение года будет ограниченным из-за снижения экспорта Китаем.

Спрос на хлористый калий в Северной Америке останется высоким в 2024 году, а спрос в Юго-Восточной Азии и Бразилии будет расти. Предложение калия при этом выглядит достаточным для удовлетворения этого спроса в ближайшем будущем, считают в Mosaic.

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