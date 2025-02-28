Минфин готов думать о налоговых льготах только для неприбыльных РЗМ-проектов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Минфин готов рассматривать предложения о льготных налоговых режимах для проектов по добыче редкоземельных металлов, но только в случае, если они работают "в ноль" или "в минус" - на поддержку тех, которые приносят прибыль, у бюджета в условиях дефицита денег нет, заявил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.

Его попросили прокомментировать прозвучавшие в конце прошлого года предложения АО "Росатом недра" обнулить на длительный период НДПИ для действующих предприятий по добыче редкоземельных металлов.

"В любом случае мы исходим из финансово-экономического обоснования их (льгот - ИФ) необходимости. Если это какие-то убыточные проекты, которые без налоговых льгот не будут реализованы, либо это организации, которые на грани убыточности либо с нулевой рентабельностью работают, то, конечно, готовы рассматривать меры поддержки", - ответил Сазанов.

"Если это нормально функционирующие компании, у которых хорошая маржинальность, которые платят дивиденды, то, безусловно, в сегодняшних условиях дополнительная поддержка невозможна. Потому что бюджет, напоминаю, дефицитный", - сказал он.

По его словам, надо "исходить из конкретных кейсов, понимания потребности в льготах, насколько они критичны". "Только если это какая-то крайняя ситуация, тогда будем рассматривать", - резюмировал Сазанов.