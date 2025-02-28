ЦБ предписал считать торги по выходным дополнительной сессией понедельника

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Банк России направил биржам предписание по торгам в субботу и воскресенье, которые, в частности, должны расцениваться не как самостоятельные дни, а в качестве дополнительной сессии понедельника, говорится в сообщении регулятора.

Как отмечает ЦБ, это позволит не проводить клиринг и расчеты в выходные дни.

Биржи на первом этапе должны установить размер ценового коридора в пределах 3% (как вверх, так и вниз) от стоимости бумаг, которая сложилась по итогам пятницы. ЦБ также рекомендует включать в список бумаг, допущенных к торгам выходного дня, высоколиквидные акции. "Такие ограничения направлены на то, чтобы избежать повышенной волатильности на рынке", - подчеркивает ЦБ.

Банк России указывает, что будет следить за торговой активностью участников, качеством ценообразования, а также за тем, какие финансовые инструменты торгуются на биржах. "Все это позволит оценить возможность масштабирования торгов в выходные и будет учитываться при принятии решения о необходимости введения дополнительных ограничений", - заключил регулятор.

"Московская биржа" ранее сообщила, что 1 марта запустит торги акциями по выходным в экспериментальном режиме. Как сообщалось, в субботу торги пройдут с 14:10 до 19:00 по Москве, в воскресенье - с 10:00 до 19:00. Управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин говорил, что ожидает подключения большинства крупных брокеров к торгам в первые выходные.

Торги в субботу и воскресенье уже запустила "СПБ биржа" с 1 февраля. Они проводятся с 10:00 до до 23:50 по Москве. Инвесторам доступны более 50 бумаг.