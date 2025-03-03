Объем торгов на "Мосбирже" в выходные 1-2 марта составил 10,1 млрд рублей

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов акциями на "Московской бирже" в первые выходные 1-2 марта достиг 10,1 млрд рублей, более 65 тысяч инвесторов заключили свыше 291 тысячи сделок, сообщила торговая площадка

В торгах выходного дня приняли участие 23 профучастника, наибольший объем торгов обеспечили "Т-Инвестиции", "БКС Мир инвестиций", "Финам", "СберИнвестиции" и "Альфа-Инвестиции".

"Мосбиржа" с 1 марта начала проводить торги акциями по выходным в экспериментальном режиме. В субботу они проходили с 14:10 до 19:00 по Москве, в воскресенье - с 10:00 до 19:00. На первом этапе инвесторам доступны 53 акции.

Торговая сессия выходного дня является частью следующего за выходными торгового дня. Ценовые границы в выходные сужены до 3% от закрытия предыдущего торгового дня.