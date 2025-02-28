Снижение цен из-за укрепления рубля привело к росту продаж туров за рубеж

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Снижение цен на зарубежные туры из-за продолжающегося укрепления рубля привело к заметному росту продаж в последние две недели, лидируют по объемам Турция, Египет, ОАЭ, сообщили "Интерфаксу" представители турбизнеса.

"На прошлой и этой неделе наблюдаем рост продаж на выездных направлениях в среднем от 5 до 25% в зависимости от страны. Самую активную динамику показывают "долларовые" массовые чартерные направления, такие как Египет, ОАЭ, Шри-Ланка, а также Турция, где туры номинируются в евро. Активный рост сейчас также у "долларового" Вьетнама, но здесь можно говорить о кумулятивном эффекте: расширение перевозки плюс эффект новизны и отложенный спрос", - сказала директор по связям с общественностью туроператора "Интурист" Дарья Домостроева.

По ее словам, лидером по приросту бронирований стал Египет – за счет увеличения продаж в сегменте недорогих семейных отелей. "Кроме того, наблюдаем существенное увеличение внесения полных оплат за туры. Пользуясь снижением курса, туристы предпочитают оплатить тур заранее, раньше необходимого срока, хотя акции раннего бронирования позволяют вносить оплату в рассрочку", - добавила представитель "Интуриста".

В компании FUN&SUN также наблюдают заметный рост продаж зарубежных туров.

"Мы видим резкий рост интереса туристов к покупке зарубежных туров в последние две недели после 14 февраля, когда рубль начал укрепляться к доллару и евро. В топе продаж на ближайшие месяцы – Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд. На лето самый большой объем приходится на Турцию", - сообщили в компании.

Как подтвердил гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян, количество бронирований туров за рубеж на фоне укрепления рубля действительно существенно выросло.

"Туристы активно бронируют туры за рубеж в последние две недели, причем глубина бронирований достигает октября. Укрепление рубля способствует не только росту продаж в туризме, также россияне, планирующие поездки за рубеж, стали больше покупать валюты в преддверии летних поездок, поскольку ситуация может измениться в любой момент", - сказал он.

По словам эксперта, российские туристы сейчас чаще всего бронируют Турцию, Египет и ОАЭ. "По этим же направлениям мы фиксируем снижение среднего чека в отелях примерно на 15%", - добавил Мкртчян.

Туроператоры также отмечают снижение среднего чека на основных направлениях. Ассоциация туроператоров России

Как ранее сообщили в Ассоциации туроператоров России, рост продаж связан не только с укреплением рубля, но и с сезонным повышением интереса туристов к покупке летнего отдыха.