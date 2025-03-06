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Аналитики ГПБ считают, что укрепление рубля не будет устойчивым

Снижение экспортных цен приведет к ослаблению курса в ближайшие три месяца

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Текущее укрепление рубля не будет устойчивым, снижение экспортных цен в феврале будет способствовать ослаблению валютного курса на горизонте ближайших трех месяцев, считает старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко.

На горизонте 3-6 месяцев банк ожидает возврат курса рубля к уровням вблизи 100 рублей за доллар, говорится в обзоре аналитиков.

Официальный курс рубля в феврале укрепился на 10,5% (в отдельные дни опускался ниже 86 рублейей за доллар), пишут они.

"Укрепление рубля было ожидаемым, исходя из динамики экспортных цен, однако масштабы укрепления рубля превзошли прогнозы: ожидалось, что валютный курс будет находиться в диапазоне 90-95 руб./долл.", - подчеркивают эксперты.

Газпромбанк ГПБ
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