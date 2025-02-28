Темп роста портфеля ипотечных кредитов банков РФ к началу февраля упал до 9,1%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Годовые темпы роста портфеля ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) банков по состоянию на 1 февраля 2025 года снизились до 9,1% с 10,4% на начало года, следует из информации на сайте ЦБ.

Совокупный портфель ИЖК банков с учетом приобретенных прав требований в январе уменьшился на 103,8 млрд рублей, или на 0,5%, до 19,996 трлн рублей.

Как отмечается в обзоре, опубликованном на сайте ЦБ РФ, в январе 2025 года выдача ипотеки в различных сегментах рынка сократилась более чем в два раза, что характерно для начала года.

Кредитные организации предоставили 32,3 тыс. рублевых ИЖК на 127,0 млрд рублей против 73,4 тыс. рублевых ИЖК на 291,1 млрд рублей в декабре. Такое сокращение связано в том числе с меньшим количеством рабочих дней в январе после длинных праздников и с пониженным спросом на ипотечные продукты в целом в условиях высоких рыночных ставок. В годовом сопоставлении предоставление ИЖК снизилось на 57,4% по количеству и на 53,3% по объему.

Объем выдачи ИЖК по договорам долевого участия (ДДУ) в январе был вдвое ниже декабрьского значения - 86,5 млрд рублей против 187,2 млрд рублей в декабре.

Объем ИЖК, предоставленных на цели создания индивидуального жилищного строительства (ИЖС), также продолжил сокращаться – почти в три раза до 6,6 млрд рублей. Тем не менее совокупная доля ИЖК на строящееся жилье в январе возросла до 73,3% общего объема ИЖК с 71,7% месяцем ранее.

Более 80% выдач ИЖК в январе приходилось на программы господдержки с учетом траншей по ранее заключенным договорам, в том числе по "Льготной ипотеке" по договорам, заключенным до 1 июля 2024 года. По этим программам было предоставлено 105,1 млрд рублей против 233,1 млрд рублей в декабре. На фоне повышения процентных ставок предоставление ИЖК на рыночных условиях снизилось более существенно - в 2,7 раза, до 21,8 млрд рублей.

В феврале 2025 года ожидается восстановление выдачи ипотеки с господдержкой до декабрьских значений. По оперативным данным АО "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771), по льготным ипотечным программам в первые три недели месяца было предоставлено около 117 млрд рублей, что сопоставимо с выдачами за аналогичный период декабря - 118 млрд рублей.

Средневзвешенная ставка по ИЖК в январе снизилась до 8,34% годовых с 8,47% в декабре, что связано с продолжившимся увеличением доли ИЖК по программам господдержки.

Процентная ставка по ИЖК по ДДУ третий месяц подряд сохранялась на уровне 6,1%. На рынке готового жилья процентная ставка по ИЖК в январе была выше уровня предыдущего месяца: 13,9% против 13,4%.

Показатели ипотечного жилищного кредитования физлиц-резидентов в декабре 2024 г.: