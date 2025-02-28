Поиск

Темп роста портфеля ипотечных кредитов банков РФ к началу февраля упал до 9,1%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Годовые темпы роста портфеля ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) банков по состоянию на 1 февраля 2025 года снизились до 9,1% с 10,4% на начало года, следует из информации на сайте ЦБ.

Совокупный портфель ИЖК банков с учетом приобретенных прав требований в январе уменьшился на 103,8 млрд рублей, или на 0,5%, до 19,996 трлн рублей.

Как отмечается в обзоре, опубликованном на сайте ЦБ РФ, в январе 2025 года выдача ипотеки в различных сегментах рынка сократилась более чем в два раза, что характерно для начала года.

Кредитные организации предоставили 32,3 тыс. рублевых ИЖК на 127,0 млрд рублей против 73,4 тыс. рублевых ИЖК на 291,1 млрд рублей в декабре. Такое сокращение связано в том числе с меньшим количеством рабочих дней в январе после длинных праздников и с пониженным спросом на ипотечные продукты в целом в условиях высоких рыночных ставок. В годовом сопоставлении предоставление ИЖК снизилось на 57,4% по количеству и на 53,3% по объему.

Объем выдачи ИЖК по договорам долевого участия (ДДУ) в январе был вдвое ниже декабрьского значения - 86,5 млрд рублей против 187,2 млрд рублей в декабре.

Объем ИЖК, предоставленных на цели создания индивидуального жилищного строительства (ИЖС), также продолжил сокращаться – почти в три раза до 6,6 млрд рублей. Тем не менее совокупная доля ИЖК на строящееся жилье в январе возросла до 73,3% общего объема ИЖК с 71,7% месяцем ранее.

Более 80% выдач ИЖК в январе приходилось на программы господдержки с учетом траншей по ранее заключенным договорам, в том числе по "Льготной ипотеке" по договорам, заключенным до 1 июля 2024 года. По этим программам было предоставлено 105,1 млрд рублей против 233,1 млрд рублей в декабре. На фоне повышения процентных ставок предоставление ИЖК на рыночных условиях снизилось более существенно - в 2,7 раза, до 21,8 млрд рублей.

В феврале 2025 года ожидается восстановление выдачи ипотеки с господдержкой до декабрьских значений. По оперативным данным АО "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771), по льготным ипотечным программам в первые три недели месяца было предоставлено около 117 млрд рублей, что сопоставимо с выдачами за аналогичный период декабря - 118 млрд рублей.

Средневзвешенная ставка по ИЖК в январе снизилась до 8,34% годовых с 8,47% в декабре, что связано с продолжившимся увеличением доли ИЖК по программам господдержки.

Процентная ставка по ИЖК по ДДУ третий месяц подряд сохранялась на уровне 6,1%. На рынке готового жилья процентная ставка по ИЖК в январе была выше уровня предыдущего месяца: 13,9% против 13,4%.

Показатели ипотечного жилищного кредитования физлиц-резидентов в декабре 2024 г.:

Показатель М/МГ/Г
Объем предоставленных кредитов за месяц, млрд руб.127,0-56,4%-53,3%
Количество предоставленных кредитов за месяц, тыс. шт.32,3-56,0%-57,4%
Задолженность по предоставленным кредитам с учетом приобретенных кредитными организациями прав требования на начало след. месяца, млрд руб.19 996,2-0,5%9,1%
Средний размер кредита за месяц, млн руб.3,931-0,9%9,8%
Средневзвешенный срок за месяц, мес.305,50,6%3,6%

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Проблемы с сервисами ВТБ, Сбербанка и Т-Банка объяснили сбоем у операторов связи

Проблемы с сервисами ВТБ, Сбербанка и Т-Банка объяснили сбоем у операторов связи

Курс биткойна продолжил падение, опускался ниже $80 тысяч

"Ингосстрах" продал АО "Ингосстрах Банк" автодилеру "Авторитэйл"

"Ингосстрах" продал АО "Ингосстрах Банк" автодилеру "Авторитэйл"

РСПП рассчитывает до съезда согласовать с правительством регулирование деприватизации

РСПП рассчитывает, что ЦБ не повысит ставку на ближайших заседаниях

Рынок МФО РФ в 2024 г. вырос в 1,5 раза за счет "дочек" банков и маркетплейсов

Минфин пока не готов рассматривать идею ежегодной индексации порогов НДФЛ

Минфин пока не готов рассматривать идею ежегодной индексации порогов НДФЛ
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе350 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5920 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2192 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });