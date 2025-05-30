В апреле выдача ипотечных кредитов с господдержкой выросла на 11,1%, рыночных - на 22,7%

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В апреле 2025 года объем выдачи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) по программам господдержки вырос к марту на 11,1%, до 247,1 млрд рублей, кредитов на рыночных условиях - на 22,7%, до 42,6 млрд рублей, сообщается в обзоре рынка ипотечного жилищного кредитования на сайте Банка России.

Льготное кредитование с господдержкой остается преобладающим в общем объеме ипотечного кредитования - 85% после 87% в марте.

Всего в апреле кредитные организации предоставили 65,1 тысячи рублевых ИЖК на сумму 289,7 млрд рублей против 57,8 тысячи рублевых ИЖК на общую сумму 257,1 млрд рублей в марте.

В годовом сопоставлении предоставление ИЖК по объему в апреле снизилось на 37,8% и на 47,2% по количеству.

Совокупная доля ИЖК на строящееся жилье в апреле снизилась до 62,3% от общего объема с 67,8% в марте.

Совокупный портфель ИЖК банков с учетом приобретенных прав требований в апреле увеличился на 108,4 млрд рублей, или на 0,5%, до 20,216 трлн рублей. При этом 22,1% ипотечного портфеля приходилось на ИЖК по договорам долевого участия (ДДУ), задолженность по которым сократилась за месяц на 0,8%.

Годовой темп роста портфеля ИЖК банков продолжает замедляться - по состоянию на 1 мая 2025 года он составил 6,9% после 7,9% на 1 апреля, 8,9% на 1 марта и 9,1% на 1 февраля.

Средний размер кредита в апреле вырос по сравнению с мартом на 0,1%, до нового рекордного уровня 4,450 млн рублей, по сравнению с апрелем 2024 года - рост на 17,7%.

Средневзвешенный срок предоставленных в апреле кредитов снизился до 308,5 месяца после рекордно высоких 310,7 месяца в марте.

Размер просроченной задолженности по ИЖК в январе-апреле 2025 года увеличился на 30,3 млрд рублей (в том числе в апреле на 24,6 млрд рублей), или на 31,4%, до 126,7 млрд рублей. Их доля в ипотечном портфеле банков возросла за это время до 0,7% с 0,5%.

Средневзвешенная ставка ИЖК в апреле снизилась до 7,50% с 7,56% в марте, оставшись ниже рыночных значений за счет сохранения существенной доли кредитования по программам господдержки.

На рынке готового жилья процентная ставка по ИЖК в апреле была ниже уровня марта - 9,8% против 10,7% месяцем ранее. Процентная ставка по ИЖК по ДДУ сохранилась на прежнем уровне - 6%.

В мае в связи с меньшим количеством рабочих дней ожидается небольшое снижение выдачи ипотеки с господдержкой: по оперативным данным АО "ДОМ.РФ", за первые четыре недели мая было предоставлено около 132 млрд рублей (188 млрд рублей за аналогичный период апреля).

В апреле топ-3 регионов на рынке ИЖК традиционно составили Москва, Московская область и Петербург - как по задолженности, так и по выдачам. При этом среди топ-10 регионов наибольший прирост задолженности по ИЖК наблюдался среди заемщиков из Ростовской области (+0,9% за месяц).

Показатели ипотечного жилищного кредитования физлиц-резидентов в апреле 2025 года: