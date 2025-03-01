ЦБ РФ сможет полностью оценить тенденции в кредитовании к апрельскому заседанию

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Банк России сможет полностью оценить тенденции в кредитовании к апрельскому заседанию совета директоров по ключевой ставке, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.

"Я думаю, что мы сможем совершенно объективно сказать, что происходит с кредитом, только в марте, скорее всего, даже в апреле. К мартовскому заседанию мы будем иметь полную статистику лишь за февраль, а февраль все еще зашумлен вот этими эффектами, о которых я говорил (влиянием бюджетных факторов на денежную массу - ИФ). К апрельскому заседанию, да, скорее всего, мы уже будем иметь полное понимание тех тенденций, которые происходят в части кредита", - сообщил Тремасов на конференции Cbonds & Smart-Lab.

"Динамика кредита для нас - это, безусловно, очень важный фактор, на который мы сейчас смотрим, принимая решения в части денежно-кредитной политики", - отметил советник главы ЦБ.