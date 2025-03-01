Поиск

ЦБ РФ сможет полностью оценить тенденции в кредитовании к апрельскому заседанию

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Банк России сможет полностью оценить тенденции в кредитовании к апрельскому заседанию совета директоров по ключевой ставке, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.

"Я думаю, что мы сможем совершенно объективно сказать, что происходит с кредитом, только в марте, скорее всего, даже в апреле. К мартовскому заседанию мы будем иметь полную статистику лишь за февраль, а февраль все еще зашумлен вот этими эффектами, о которых я говорил (влиянием бюджетных факторов на денежную массу - ИФ). К апрельскому заседанию, да, скорее всего, мы уже будем иметь полное понимание тех тенденций, которые происходят в части кредита", - сообщил Тремасов на конференции Cbonds & Smart-Lab.

"Динамика кредита для нас - это, безусловно, очень важный фактор, на который мы сейчас смотрим, принимая решения в части денежно-кредитной политики", - отметил советник главы ЦБ.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Проблемы с сервисами ВТБ, Сбербанка и Т-Банка объяснили сбоем у операторов связи

Проблемы с сервисами ВТБ, Сбербанка и Т-Банка объяснили сбоем у операторов связи

Курс биткойна продолжил падение, опускался ниже $80 тысяч

"Ингосстрах" продал АО "Ингосстрах Банк" автодилеру "Авторитэйл"

"Ингосстрах" продал АО "Ингосстрах Банк" автодилеру "Авторитэйл"

РСПП рассчитывает до съезда согласовать с правительством регулирование деприватизации

РСПП рассчитывает, что ЦБ не повысит ставку на ближайших заседаниях

Рынок МФО РФ в 2024 г. вырос в 1,5 раза за счет "дочек" банков и маркетплейсов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5928 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе350 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2192 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });