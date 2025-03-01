Банк России по-прежнему жестко настроен на возвращение инфляции к цели

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Банк России по-прежнему жестко настроен на возвращение инфляции к цели в 4%, свою политику не менял, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.

"Все, что касается денежно-кредитной политики в России, ничего не менялось. Мы по-прежнему жестко настроены на возвращение инфляции к цели, на обеспечение ценовой стабильности. Это то, что поручено нам обществом. И мы от этого ни на шаг не отходим. Какие бы ни были сильные встречные ветра", - сказал он в субботу на конференции Cbonds & Smart-Lab.

"Мы придем к цели, мы вернем ценовую стабильность и будем удерживать ее в дальнейшем", - отметил Тремасов.

По его словам, ЦБ не испытывает иллюзий по поводу возвращения инфляции к цели в 2025 году. Прогноз Банка России по инфляции на 2025 год - 7-8%. ЦБ ожидает, что инфляция вернется к цели в 4% в 2026 году и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.