Капзатраты на создание и модернизацию питомников лососевых будут компенсироваться до 25%

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Правительство подготовило постановление, в соответствии с которым капзатраты на создание или модернизацию питомников для лососевых видов рыб будут компенсироваться до 25%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Напомнив, что такая поддержка уже действует по другим направлениям агробизнеса, Мишустин заявил, что теперь возможность получить ее "появится у тех предпринимателей, которые готовы инвестировать в предприятия аквакультуры по выращиванию лососевых видов рыб".

"Они смогут рассчитывать на возмещение до четверти прямых понесенных затрат на создание и обновление питомников, включая расходы не только на помещения и оборудование, но и на лаборатории, насосные станции, котельные, инженерные сети и на соответствующее программное обеспечение. При условии, кончено, что все эти объекты составляют единый технологический цикл", - сказал он, добавив, что "соответствующее постановление правительства подготовлено".

Мишустин также сообщил, что в бюджете этого года на такую поддержку АПК, как компенсация прямых понесенных затрат на создание или модернизацию объектов, зарезервировано 8 млрд рублей.