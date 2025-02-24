Вылов лососей в РФ может снизиться в случае пересмотра сроков договоров на промысел

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Вылов лососей в РФ может снизиться, а цены на них вырасти в случае принятия законопроекта, который меняет условия промысла этой рыбы в РФ.

Правительство внесло документ в Госдуму 24 декабря 2024 года, его разработало Росрыболовство. Согласно проекту закона, все компании, которые добывают лососевых рыб в России, должны до 30 декабря 2025 года перезаключить договоры пользования рыболовными участками, пишут "Известия".

В пояснительной записке доходы бюджета от этого процесса оцениваются почти в 200 млрд рублей. Однако, как сообщили представители отрасли, у них может не хватить финансовых возможностей для выполнения этих требований.

В России насчитывается 2175 рыболовных участков для добычи лососевых, сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Сроки их аренды - от 10 до 25 лет и в большинстве случаев истекают в 2027-2028 годах. Чтобы дать возможность компаниям сохранить эти участки и построенную за это время рыболовецкую инфраструктуру, в 2023 году в России был принят закон, по которому рыбаки смогут продлить соглашения на пользование участками без аукциона в случае их добросовестности. При этом они должны выполнить ряд условий, в частности, внести плату за участок, которая рассчитывается по утвержденной правительством формуле.

"Дата перезаключения договоров в этом году, указанная в законопроекте, к сожалению, ставит вопрос о прекращении существования значительной части компаний Камчатского края, который сегодня является лидером по добыче лосося в РФ. На нас приходится до 80% вылова, - заявил изданию глава Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. - Однако сегодня нам предлагают продлить участки на 20 лет, а заплатить мы должны как за 40 лет по двойному коэффициенту. А если взять еще 20%, которые помимо этого мы платим в региональный бюджет, то мы должны заплатить ставку сбора как за 50 лет вперед".

По его словам, у большинства компаний нет денег на оплату этих договоров. Они должны будут идти в банки и брать кредиты по высокой ставке. "Очевидно, что это скажется на себестоимости рыбы, так как рыбакам надо будет компенсировать расходы", - отметил Галицын.

Это мнение разделяет президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. "Для Дальнего Востока вопрос доработки законопроекта крайне важный. На сегодня формула расчета стоимости участков такова, что считается вылов за последние четыре года. Но 2021, 2022, 2023 годы были самые уловистые за всю историю наблюдения за лососем. Но это вряд ли повторится в течение 20 будущих лет, на которые планируется заключать эти договоры. Уже в 2024 году вылов составил около 235 тыс. тонн, в то время как в 2023-м было более 600 тыс. тонн", - сказал он.

В Росрыболовстве "Известиям" на вопрос о пересмотре сроков не ответили. При этом сообщили, что законопроект позволит ответственным предприятиям рыбохозяйственного комплекса иметь длительный (на 20 и более лет) горизонт планирования, повысит ответственность бизнеса за счет участия в мероприятиях по сохранению водных биологических ресурсов, а также позволит исполнительным органам прибрежных субъектов РФ продолжать последовательное социально-экономическое развитие своих регионов.

Обеспокоенность отрасли разделяют в комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике. Сенаторы в своем отзыве предлагают доработать законопроект. Они обращают внимание на то, что с учетом прогнозируемого роста производственных затрат и снижения объема вылова тихоокеанских лососей в 2025-2031 годах валовая прибыль предприятий лососевого сектора снизится. "Даже при более мягких условиях уплаты за пользование рыболовными участками в первые годы пользования ими количество действующих предприятий сократится на 38%, до 60 компаний, 30% которых останутся убыточными", - подчеркивается в документе.

В связи с этим сенаторы предлагают перенести срок начала процедуры переоформления договоров на 2026 год и доработать законопроект.