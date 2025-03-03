В Турции в феврале инфляция замедлилась до 39,05%

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Турции в феврале потребительские цены выросли на 39,05% в годовом выражении, говорится в отчете статистического института страны Turkstat.

Рост цен замедлился девятый месяц подряд и стал минимальным с июня 2023 года. В январе инфляция составила 42,12%.

Аналитики в среднем ожидали менее существенного ослабления инфляции в Турции в феврале - до 39,9%, по данным Trading Economics.

Продукты питания и безалкогольные напитки в минувшем месяце подорожали на 35,11% в годовом выражении (в январе - 41,76%), коммунальные услуги - на 70,81% (+68,9%), транспортные - на 23,38% (+23,14%), одежда и обувь - на 20,84% (+27,53%), отдых и развлечения - на 29,26% (+33,05%).

Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей замедлился до минимальных с января 2022 года 40,21% с 42,65% месяцем ранее.

В помесячном выражении инфляция замедлилась до 2,27% с 5,03% в январе.

Цены производителей (индекс PPI) в Турции в феврале выросли на 25,21% в годовом выражении (минимальный прирост с декабря 2020 года) и на 2,12% в помесячном, сообщил Turkstat. В январе они увеличились соответственно на 27,2% и 3,06%.