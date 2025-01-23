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ЦБ Турции ожидаемо снизил ключевую ставку до 45% с 47,5%

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Центробанк Турции в четверг уменьшил ключевую процентную ставку на 2,5 процентного пункта, как и ожидало большинство аналитиков.

Ставка семидневных операций РЕПО была снижена до 45% годовых с 47,5%, говорится в сообщении регулятора.

В конце декабря ЦБ опустил ее впервые с февраля 2023 года. До этого он удерживал ставку на уровне 50% восемь заседаний подряд.

Снижение ставки обусловлено, в том числе, ослаблением инфляционного давления в стране. Темпы роста потребительских цен в Турции в декабре замедлились до 44,4% в годовом выражении с ноябрьских 47,1%. Это минимальный уровень за полтора года. При этом ослабление инфляции было отмечено по итогам седьмого месяца подряд.

"Учетная ставка будет определяться таким образом, чтобы обеспечить жесткость, необходимую на пути к дезинфляции", - говорится в заявлении ЦБ.

Курс турецкой нацвалюты слабо меняется в четверг и составляет 35,6580 лиры/$1 по сравнению с 35,6544 лиры на закрытие предыдущей сессии. За последние двенадцать месяцев лира подешевела примерно на 18% в паре с американской валютой.

Турция
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