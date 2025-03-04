"Коммерсантъ" узнал о корпоративном конфликте совладельцев "Ароматного мира"

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Сеть алкомаркетов "Ароматный мир" оказалась предметом спора ее совладельцев, сообщила газета "Коммерсантъ".

В начале февраля один из совладельцев ГК "Ароматный мир" Валерий Задорин подал против другого бенефициара компании - Павла Задорина - иск, связанный с признанием недействительной сделки. Дело рассматривается в Арбитражном суде Москвы, заседание запланировано на 1 апреля, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел. Какая именно сделка оспаривается - в материалах не указано.

По данным трех источников "Коммерсанта", сейчас в компании разворачивается корпоративный конфликт между собственниками.

Еще в ноябре Валерий Задорин направил в суд иск к ООО "АМ Ритейл", управляющей сетью алкомаркетов, с требованием предоставить доступ к документам компании. Заседание по этому делу запланировано на 28 марта.

В минувшие выходные перестали работать сайт и программа лояльности "Ароматного мира", также отметила газета. Компания в своих соцсетях объясняла это техническим сбоем.

По данным ЕГРЮЛ, Валерий Задорин владеет 32,5% ООО "АМ Ритейл", у Павла Задорина - 57,5% компании. По 2,5% ООО распределены между Александром Задориным, Михаилом Задориным, Анной Задориной и Софией Задориной.

По данным Infoline, выручка сети "Ароматный мир" в 2023 году увеличилась на 20%, до 41,2 млрд рублей. В октябре 2024 года группе принадлежало около 1 тыс. магазинов в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других городах РФ.