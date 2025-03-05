"Коммерсантъ" сообщил о планах владельцев сети "Ароматный мир" продать бизнес

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Владельцы сети алкомаркетов "Ароматный мир" - братья Валерий и Павел Задорины - рассматривают возможность продажи бизнеса на фоне корпоративного конфликта, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, среди интересантов на покупку "Ароматного мира" – структуры владельца "Севергрупп" Алексея Мордашова, владеющего также розничной сетью "Лента". По словам источника газеты, бизнесмен хочет приобрести готовый бизнес алкомаркетов, поскольку запущенная ранее "Лентой" отдельная специализированная сеть "Вингараж" не продемонстрировала ожидаемой рентабельности. По словам другого источника, стороны действительно некоторое время назад встречались по поводу возможной сделки, но с тех пор не было никаких активных переговоров.

В то же время близкий к "Севергрупп" источник заявил "Интерфаксу", что интереса к этому активу у компании нет и переговоров не ведется. Официальный представитель холдинга заявил, что "Севергрупп" не комментирует рыночные слухи.

Ранее издание сообщало, что один из основателей "Ароматного мира" Валерий Задорин направил несколько исков в Арбитражный суд Москвы, оспаривая некую сделку, которую согласовал второй владелец компании и его брат - Павел Задорин. Также Валерий Задорин требует через суд от ООО "АМ Ритейл", управляющего сетью алкомаркетов "Ароматный мир", предоставить документы компании.

По данным ЕГРЮЛ, Павлу Задорину принадлежит 57,5% в ООО "АМ Ритейл", Валерию Задорину – 32,5%, по 2,5% – у Александра Задорина, Михаила Задорина, Анны Задориной и Софии Задориной.

Сеть алкомаркетов "Ароматный мир" на октябрь 2024 года насчитывала около 1 тыс. магазинов в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других городах в центре и на юге страны, а также в Поволжье. По данным рейтинга A.List, она стабильно входит в топ-10 по продажам алкоголя среди федеральных сетей. По данным Infoline, выручка сети алкомаркетов "Ароматный мир" в 2023 году увеличилась на 20% до 41,2 млрд рублей.