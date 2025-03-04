Решетников заявил о признаках охлаждения российской экономики

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Опережающие индикаторы указывают на признаки охлаждения экономики РФ, темпы роста в ряде отраслей замедлились, кредитование сжимается, что влияет на спрос и инвестиции, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на комитете по экономической политике в Госдуме.

"В целом, как вы знаете, экономика в прошлом году продолжила расти. Вместе с тем, сейчас видим признаки ее охлаждения, особенно когда мы смотрим опережающие индикаторы", - сказал министр.

"Рост перестал быть фронтальным, замедлились его темпы в ряде отраслей. Сокращается объем заказов у бизнеса. Ужесточение денежно-кредитной политики, повышение ключевой ставки, изменение макропруденциального регулирования приводят к сжатию кредитования. А это сдерживает не только спрос, но и инвестиции", - заявил Решетников.

При этом он отметил, что "денежно-кредитная политика напрямую влияет и на бюджетную".

"Рост ставок ведет к росту стоимости обслуживания и госдолга, и к обслуживанию тех обязательств, которые бюджет на себя взял, имеется ввиду тот процентный риск по льготным программам кредитования", - добавил министр.

По его словам, "правительство сейчас упорядочивает эти вопросы".