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Силуанов рекомендовал бизнесу активнее сокращать издержки и продавать непрофильные активы

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Крупному бизнесу для прохождения периода охлаждения экономики нужно активизировать свою работу по сокращению издержек и избавляться от непрофильных активов, заявил на съезде РСПП министр финансов Антон Силуанов.

Он напомнил, что сейчас Банк России и правительство принимают меры "по чуть охлаждению экономики", чтобы снизить инфляцию и, соответственно, снизить и давление на процентные ставки.

"С нашей стороны мы приняли ответственный бюджет (...), мы сокращаем уязвимости к рискам, с одной стороны, с другой стороны, сбалансировав бюджет, принимаем меры по охлаждению экономики", - сказал глава Минфина.

"Что мы просим от бизнеса? Сейчас непростой период, нам нужно пройти вместе с вами период охлаждения. Для этого мы предлагаем активизировать работу с издержками, реализовать ненужные, может быть, активы, которые раньше, в тучные годы, накопились. Тем самым оздоровить бизнес", - отметил Силуанов.

В качестве примера он привел работу над проектом федерального бюджета на следующую трехлетку.

"Мы очень много проинвентаризировали наши расходы. Что-то определили как первоочередные задачи. Какие-то ранее действовавшие программы мы отложили на более поздние периоды, тем самым провели работу по оптимизации нашего бюджета. Я предлагаю, Александр Николаевич (президент РСПП Александр Шохин - ИФ), вместе с коллегами не ругать денежные власти, а с пониманием отнестись к нынешней ситуации и включиться в нее, проведя оздоровительную кампанию", - сказал министр.

"Нам нужно пройти это время охлаждения. Оно просто сейчас необходимо, чтобы снизить инфляцию и стоимость денег в экономике", - отметил он.

Александр Шохин Антон Силуанов Банк России Минфин РСПП правительство
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