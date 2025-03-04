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Семья основателя оператора магазинов 7-Eleven отказалась от выкупа компании

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Семья основателя японского ритейлера Seven & I, оператора магазинов шаговой доступности 7-Eleven, решила отозвать предложение о покупке компании, пишет MarketWatch.

"Учитывая, что Seven & I необходимо быстро принимать управленческие решения и реализовывать их в ответ на окружающую ее среду и те вызовы, с которыми она сталкивается, семья основателя решила отозвать предложение о взятии компании в частные руки", - заявил сын основателя, вице-президент Seven & I Дзюнро Ито.

В минувший четверг стало известно, что семья не смогла привлечь финансирование для выкупа Seven & I. Об этом компанию уведомили Дзюнро Ито и представляющая интересы семьи Ito Kogyo.

Японский телеканал NHK в ноябре передавал, что Ito Kogyo планирует привлечь более 8 трлн иен ($54 млрд) на покупку ритейлера. Источники Bloomberg оценивали общий размер предполагаемой сделки в 9 трлн иен.

Канадская Alimentation Couche-Tard (ACT) в октябре предложила за ритейлера 7 трлн иен. В сентябре японская компания отклонила заявку ACT на 6 трлн иен.

Seven & I в четверг заявила, что продолжает рассматривать весь спектр стратегических альтернатив, включая заявку ACT. Во вторник японская компания опровергла информацию СМИ об отклонении заявки ACT и сказала, что компании по-прежнему обсуждают пути решения возможных антимонопольных проблем в США.

Акции Seven & I подешевели на 6,9% по итогам торгов во вторник. В ходе сессии падение котировок достигало 12%.


Seven & I 7-Eleven Япония
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