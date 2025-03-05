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Bain Capital может купить сегмент супермаркетов Seven & I более чем за $4,7 млрд

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания Bain Capital близка к покупке York Holdings, сегмента супермаркетов японской Seven & I Holdings, более чем за 700 млрд иен ($4,7 млрд), пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Стороны обсуждают детали сделки. О ней может быть объявлено уже на этой неделе.

На четверг запланировано голосование совета директоров ритейлера по вопросу этой транзакции.

В York Holdings также входят рестораны и другие активы, отделенные от бизнеса Seven & I в сегменте магазинов шаговой доступности.

Накануне стало известно, что семья основателя Seven & I решила отозвать предложение о покупке компании, не сумев привлечь необходимое финансирование. По разным оценкам, объем сделки мог составить 8-9 трлн иен.

Канадская Alimentation Couche-Tard (ACT) в октябре предложила за ритейлера 7 трлн иен. В сентябре японская компания отклонила заявку ACT на 6 трлн иен.

Во вторник Seven & I опровергла информацию СМИ об отклонении заявки ACT и сказала, что компании по-прежнему обсуждают пути решения возможных антимонопольных проблем в США.

Seven & I управляет магазинами шаговой доступности 7-Eleven.

Bain Capital York Holdings Seven & I
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