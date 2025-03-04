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ГК "О'Кей" может провести редомициляцию из Люксембурга в РФ

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров группы "О'Кей" (O'KEY Group S.A.) решил вынести на утверждение акционеров вопрос об одобрении редомициляции компании из Люксембурга в Россию, говорится в сообщении группы.

Внеочередное собрание по этому вопросу состоится 25 марта.

Ожидается, что после одобрения и завершения процедуры компания будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области в форме международной компании публичного акционерного общества.

Расписки люксембургской холдинговой компании после завершения редомициляции будут признаны акциями МКПАО в соотношении 1:1.

"До завершения процедуры редомициляции компании необходимо совершить все действия, предусмотренные законодательством для завершения деятельности компании в Люксембурге. О возможных сроках редомициляции будет сообщено дополнительно", - объявила группа.

Группа "О'Кей" управляет одноименными гипермаркетами и дискаунтерами "Да!", на конец 2024 года объединяла 77 гипермаркетов и 224 дискаунтера. "О'Кей" торгуется на Мосбирже и казахстанской бирже AIX.

Люксембург Калининградская область О'Кей
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