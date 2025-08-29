ГК "О'Кей" в I полугодии увеличил EBITDA на 0,3%, чистую прибыль - в 2,8 раза

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Группа компаний "О'Кей" (O`KEY Group) по итогам I полугодия 2025 года увеличила EBITDA по МСФО на 0,3% - до 9,6 млрд рублей, говорится в сообщении ритейлера.

Рентабельность показателя составила 8,8% против 9,1% в I полугодии 2024 года.

EBITDA гипермаркетов "О'Кей" снизилась на 10,9% и достигла 5,75 млрд рублей, дискаунтеры "ДА!" увеличили показатель на 23,3%, до 3,9 млрд рублей.

Валовая прибыль группы "О'Кей" выросла на 7,3%, до 25,9 млрд рублей, валовая маржа - до 23,7% против 22,9% годом ранее.

По итогам полугодия компания нарастила чистую выручку в 2,8 раза, до 223 млн рублей.

Общая выручка увеличилась на 3,8%, до 109,64 млрд рублей.

Коммерческие, общие и административные расходы группы выросли на 4,3%, составив 21,7 млрд рублей. Однако как процент от выручки показатель повысился до 19,9% с 19,8%. Такая динамика была обусловлена в основном ростом расходов на персонал, частично нивелированным снижением амортизации.

Чистый долг сократился на 4,5%, до 37,36 млрд рублей. Отношение общей суммы процентных обязательств (за вычетом денежных средств) к EBITDA снизилось до 2,84х на 30 июня 2025 года против 3,24x на 30 июня 2024 года.

Группа "О'Кей" на 30 июня 2025 года объединяла 77 гипермаркетов и 226 дискаунтеров.

В конце 2024 года группа "О'Кей" объявила о предстоящей реструктуризации - гипермаркеты планируется продать менеджменту этого бизнес-направления. Второй бизнес-сегмент, развивающий дискаунтеры "ДА!", сохранится в периметре группы.