Индекс PMI сферы услуг РФ в феврале упал до 50,5 пункта с 54,6 пункта в январе

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в феврале 2025 года составил 50,5 пункта, заметно снизившись с январского значения 54,6 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Как указали последние данные, деловая активность в секторе оказалось самой слабой с июня 2024 года на фоне замедления темпов роста новых заказов.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в феврале составил 50,4 пункта по сравнению с 54,7 пункта в январе.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня - на ее снижение.

Темпы роста новых заказов были самыми слабыми с июля 2024 года, что оказало давление на возможности расширения выпуска в отрасли. При этом в феврале было отмечено заметное снижение инфляционного давления.

Российские поставщики услуг отмечали исторически сдержанный рост издержек: темпы их роста стали самыми слабыми с июля 2020 года. Хотя компании и сообщили о более высоких ценах поставщиков и подъеме заработных плат, некоторые расходы все же снижались.

Отпускные цены росли медленно в прошлом месяце, тем самым компании старались стимулировать продажи и траты своих клиентов. Темпы инфляции отпускных цен были умеренными и самыми медленными с апреля 2024 года.

Рост занятости в отрасли повышался в феврале, частично он был обусловлен давлением на мощности. Темпы создания рабочих мест были выше, чем в среднем по серии, и вторыми по скорости с августа прошлого года. Объемы незавершенных заказов росли умеренными темпами четвертый месяц подряд.

Компании российской сферы услуг по итогам февраля оставались уверенными в росте производства в течение следующих 12 месяцев. Такие ожидания были связаны с надеждами на улучшение условий спроса. Тем не менее, замедление роста новых заказов снизило уровень оптимизма респондентов по сравнению с январем.