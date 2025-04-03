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Индекс PMI сферы услуг РФ в марте слегка опустился - до 50,1 пункта

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в марте 2025 года составил 50,1 пункта, немного снизившись с февральского значения 50,5 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Последние данные указали на в целом неизменные уровни выпуска по сравнению с февралем. Активность в секторе стагнировала с учетом сдержанного клиентского спроса.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в марте составил 49,1 пункта по сравнению с 50,4 пункта в феврале.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня - на ее снижение.

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S&P Global
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