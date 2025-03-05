"Коммерсантъ" сообщил об аресте акций компании "Вектор Рейл" и ее дочерних структур

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Акции одной из крупнейших российских компаний в области лизинга железнодорожных вагонов АО "Вектор Рейл" и ее дочерних структур, включая "СГ-Транс" (ведущий оператор по транспортировке сжиженных газов), арестованы по антикоррупционному иску Генпрокуратуры, пишет в среду газета "Коммерсантъ".

Ответчиками по иску, принятому Октябрьским райсудом Екатеринбурга, помимо Алексея Тайчера и его бывшего руководителя по работе в РЖД Салмана Бабаева выступают сыновья последнего Тимур и Руслан Бабаевы и принадлежащая им компания "Вектор Рейл". Последняя является собственником оператора перевозок сжиженных углеводородных газов "СГ-Транс".

Тайчер с июня 2024 года находится в СИЗО по обвинению в мошенническом хищении у ПАО "Трансфин-М" 710 млн рублей, Бабаевы, по сведениям издания, фигурантами уголовных дел в настоящее время не являются.

Еще одним ответчиком является созданное в 2010 году в Свердловской области и принадлежащее РЖД АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК). Это крупнейший в стране грузовой железнодорожный оператор, предоставляющий транспортные услуги предприятиям топливно-энергетического комплекса, металлургической, строительной и сельскохозяйственной отраслей промышленности по всей России. Третьим лицом заявлены РЖД.

Поводом для иска стало выявление Генпрокуратурой нарушений законодательства о противодействии коррупции в деятельности должностных лиц госкомпании, а также ее дочерних структур, "имеющих стратегическое значение для страны".

В иске, имеющемся в распоряжении газеты, говорится, что уставный капитал ФГК, сформированный исключительно за счет имущества РЖД, превышает 87 млрд руб., а актив включает 134,4 тыс. единиц подвижного состава, что позволяет государству обеспечивать грузоперевозки и сдерживать рост тарифов частных операторов на них.

Однако, как считает истец, в 2015 году контроль над ФГК установил Тайчер, занявший должность гендиректора и члена совета директоров компании. Этого результата, по данным прокуратуры, он достиг при содействии старшего вице-президента РЖД Бабаева, чьим советником Тайчер являлся ранее. Наряду с этим Тайчер при протекции Бабаева назначался на иные руководящие посты в РЖД и его дочерних структурах, полагает прокуратура. В частности, в 2007-2012 гг. Тайчер был его замом, первым заместителем генерального директора ОАО "Первая грузовая компания", руководителем которого до 2011 г. был Бабаев.

В ФГК Тайчер под непосредственным кураторством вице-президента РЖД по коммерческой деятельности Бабаева проработал до 2018 года. Затем он еще год занимал пост советника гендиректора-предправления РЖД.

По данным прокуратуры, замещение указанных должностей позволило обоим "оказывать неограниченное влияние на административно-хозяйственные процессы и организационно-распорядительные решения дочерних компаний РЖД, получать конфиденциальную информацию об их операционной деятельности, доходах, прибыльности и высоколиквидных активах". Доступ к этим сведениям дал возможность Тайчеру и Бабаеву "выбирать интересующее их имущество из состава государственной компании, а далее своей властью обращать его в личную собственность и собственность подконтрольных лиц, несмотря на недопустимость вступления в конфликт интересов, то есть удовлетворять свою корыстную заинтересованность за счет государства".

Генпрокуратура установила, что в 2012-2013 гг. ФГК заключила с "Трансфин-М" восемь договоров лизинга 12,6 тыс. грузовых железнодорожных вагонов.

В 2017 г. Тайчер, "вопреки решению совета директоров ФГК и в отсутствие экономической целесообразности для этой организации", подписал с "Трансфин-М" соглашение об увеличении размера платы за пользование вагонами. Благодаря этому затраты ФГК увеличились на 1,1 млрд руб., а доходы "Трансфин-М" выросли на ту же сумму.

После этого Тайчер обеспечил заключение "Трансфин-М" фиктивных договоров займа с принадлежащим ему ООО "РейлСтрим". По этим контрактам на счета ООО поступило 937,5 млн руб., большая часть которых (около 710 млн) была выведена за рубеж, после чего компания-заемщик обанкрочена. В рамках данного эпизода Тайчер и был арестован летом 2024 года.

Однако помимо этого, по данным прокуратуры, Тайчер в 2018 году также обеспечил продажу принадлежащих "Трансфин-М" 3075 железнодорожных вагонов стоимостью более 6,5 млрд руб. в пользу аффилированного с ним ООО "РРЛ", которым владела кипрская компания. Позже РРЛ ликвидировали, а подвижной состав перерегистрировали на другую кипрскую фирму, которую Тайчер в 2021 г. передал "Вектор Рейл". Она, по данным Генпрокуратуры, принадлежала Бабаеву и его сыновьям.

"Последние знали и понимали, что переданное им имущество являлось частью государственной собственности, а Тайчер завладел правами на него путем использования служебного положения и должностных полномочий" - отмечается в иске.

В 2019 г. Тайчер, будучи советником председателя правления РЖД, узнал о планируемой продаже ею своей "дочки" - "Трансфин-М". В связи с этим, полагает прокуратура, он решил увеличить капитализацию компании за счет госсредств и в последующем создать условия для безальтернативной реализации этого общества "самому себе на нерыночных и неконкурентных условиях".

Для этого Тайчер организовал досрочное расторжение заключенных в 2012-2013 гг. ФГК с "Трансфин-М" восьми договоров лизинга 12,6 тыс. грузовых железнодорожных вагонов и отказ ФГК от выкупа у компании арендуемых вагонов в 2020-2021 гг. за 14 млрд руб.

В итоге "Трансфин-М" продал вагоны за 22,6 млрд руб. в АО "ВТБ-Лизинг". Последнее по предварительно заключенному в 2019 г. соглашению предоставило этот подвижной состав в лизинг ФГК. По данным Генпрокуратуры, совершение этих сделок причинило последнему ущерб на 8,6 млрд руб. и привело к увеличению на 15% суммы ежемесячных платежей АО за аренду того же самого имущества, которое фактически из пользования общества не выбывало, установило надзорное ведомство.

В дальнейшем Тайчер приобрел акции "Трансфин-М" и "обратил в свою пользу 22,6 млрд руб., полученных обществом от реализации вагонов", "в результате чего незаконно обогатился за счет государства как единственного учредителя и собственника компании и ее дочерних организаций", говорится в иске.

Всего, по подсчетам надзора, Бабаев и Тайчер вывели в свою пользу из структур РЖД не менее 30,1 млрд руб., на которые приобрели высоколиквидные активы, оформив их на родственников и подконтрольных им лиц.

"В свою очередь ФГК и "Вектор Рейл", а также Тимур и Руслан Бабаевы совершили самостоятельное коррупционное правонарушение", способствовав отцу и Тайчеру "в совершении актов коррупции", указано в исковом заявлении.

Генпрокуратура просит взыскать с ответчиков (кроме ФГК) солидарно 30 млрд 101 млн руб., обратив средства в доход РФ как имущество, полученное коррупционным путем. Добиться взыскания денег ведомство намерено за счет имущества ответчиков, которое суд уже арестовал в обеспечение иска.

Под обеспечительные меры попали 100% акций "Вектор Рейл" и его дочерних компаний "СГ-Транс" и АО "Химинвесттранс", а также собственность и счета близких родственников Бабаевых и Тайчера, включая их детей, бывшую и нынешнюю жену последнего. Вторая жена Тайчера Эстер Гольберг, а также их дети являются гражданами Израиля и Великобритании и постоянно проживают за рубежом.

Предварительное слушание по иску в Октябрьском районном суде Екатеринбурга Свердловской области пройдет 14 марта. Оперативно получить комментарии от ответчиков газете не удалось. Адвокат Тайчера Мария Ярош сказала изданию, что ей неизвестно об иске Генпрокуратуры к ее подзащитному, отметив, что никаких новых эпизодов по его уголовному делу не появлялось.

На время судебных разбирательств ответчиков обязали обеспечить бесперебойную работу своих предприятий.

"Интерфаксу" в Октябрьском районном суде Екатеринбурга подтвердили наличие иска. "Поступил (иск - ИФ) 24 февраля, сущность - обращение денежных средств в доход Российской федерации как имущество, полученное коррупционным путем, более 30 млрд", - сообщили в суде.

Там уточнили, что ответчиками по делу являются Салман, Тимур и Руслан Бабаевы, Алексей Тайчер, "Вектор Рейл" и ФГК.