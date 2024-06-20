Предприниматель Тайчер арестован по делу о мошенничестве

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы по ходатайству следствия арестовал бизнесмена Алексея Тайчера, задержанного в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"В отношении Тайчера судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14 августа 2024 года", - отметили в суде в четверг.

Тайчеру вменяется особо крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Как следует из материалов суда, Тайчеру вменяется хищение денежных средств, не возвращенных по займу между "Трансфин-М" и компанией "Рейл Стрим". Ущерб по делу оценивается не менее чем в 710 млн рублей и 272 млн рублей в виде неуплаченных процентов.

Согласно позиции самого Тайчера, денежные средства были не похищены, а направлены на погашение обязательств "Трансфин-М".

О задержании Тайчера сообщалось накануне.

Алексей Тайчер порядка 20 лет работает в железнодорожной отрасли. В 2005 году он был советником первого вице-президента ОАО "РЖД". В 2012 году в партнерстве с АФК "Система" приобрел ж/д оператора "СГ-транс". В 2015 году возглавил "Федеральную грузовую компанию". В 2019 году стал владельцем лизинговой компании ПАО "Трансфин-М", а также создал ж/д компанию "Атлант". В августе 2023 года Тайчер вышел из капитала "СГ-транса", а в феврале 2024 года продал 100% "Трансфин-М".