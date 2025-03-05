"РН Холдинг" включен в список экономически значимых организаций

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - АО "РН Холдинг" (Москва) включено в список экономически значимых организаций (ЭЗО). Соответствующее распоряжение, которое размещено на портале правовой информации, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3 марта.

Статус ЭЗО позволяет российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры, либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, он дает возможность через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права иностранных холдингов, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями. Для реализации этого права требуется обращение в суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранным акционером корпоративных прав в отношении ЭЗО.

В первоначальную редакцию документа в марте 2024 года попали юрлица, участвующие в структуре владения Альфа-банком, АльфаСтрахованием, сетями Х5 и "Азбука вкуса", производителем удобрений "Акрон": АО "АБ Холдинг", ООО "ЮНС-Холдинг", ООО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), ООО "Городской супермаркет", АО "Акрон Групп". Также в него входило хакасское ООО "Разрез Аршановский". Затем в перечень были добавлены ПАО "Группа "Русагро", АО "Евраз НТМК", "Иркутсккабель" и "Кирскабель".

"РН Холдинг" (прежнее название – "ТНК-ВР Холдинг") вошел в структуру "Роснефти" в результате приобретения ТНК-ВР. До 2020 года компанией владела Novy Investments Ltd, а затем структура владения стала выглядеть так: 99,14% у кипрской Rosneft International Holdings Ltd, 0,86% у "Роснефти". Более свежих данных не публиковалось. На балансе "РН-Холдинга" находятся доли "Роснефти" в целом ряде крупных дочерних структур.