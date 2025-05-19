"Дочки" экономически значимых организаций смогут получить аналогичный статус

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Дочерние структуры экономически значимых организаций (ЭЗО) смогут получать аналогичный статус, говорится в законопроекте № 920409-8, который в Госдуму внесли председатель думского комитета по вопросам собственности Сергей Гаврилов, его первый заместитель Сергей Тен и заместитель Владимир Самокиш.

Законопроект содержит поправки к закону № 470-ФЗ "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями".

Законопроект позволяет "дочкам" ЭЗО самим получать аналогичный статус с последующей возможностью приостановки корпоративных прав ее совладельца из недружественной юрисдикции - иностранной холдинговой компании (ИХК), с помощью которой российские бенефициары организовывали и цепочки владения бизнесом.

Новации распространяются на случаи, когда формальным совладельцем и самой значимой организации, ее "дочки" с долей не менее 25% является ИХК. При этом для получения упомянутого статуса дочерние структуры должны сами соответствовать экономическим критериям ЭЗО без учета российских компаний из одной с ним группы лиц; ИХК в материнской структуре-ЭЗО должно принадлежать сейчас или в прошлом - до передачи российским бенефициарам по №470-ФЗ - более 50%. При этом дочерняя структура ЭЗО должна полностью - прямо или косвенно - принадлежать гражданам или резидентам РФ.

Ранее аналогичный законопроект подготовило Минэкономразвития.

Сейчас в правительственный перечень ЭЗО входит 19 компаний. Статус такой организации позволяет российским бенефициарам через суд получить их акции или доли в них в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры, либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, он дает возможность через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права иностранных холдингов, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями.

Ранее президентский совет по кодификации гражданского законодательства критиковал упомянутую инициативу Минэкономразвития. Совет указывал на отсутствие механизма оспаривания включения компании в перечень ЭЗО и исключения из него. Месячный срок рассмотрения дел о приостановлении корпоративных прав, по мнению совета, не в полной мере гарантирует возможность защиты гражданских прав.