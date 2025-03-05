В США в феврале индекс активности в сфере услуг неожиданно вырос

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В феврале Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) вырос до 53,5 пункта по сравнению с 52,8 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM).

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение показателя до 52,6 пункта.

Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

ISM Services остается выше этой отметки восемь месяцев подряд.

Подындекс новых заказов в феврале вырос до 52,2 пункта с январских 51,3 пункта, занятости - подскочил до максимальных с декабря 2021 года 53,9 пункта с 52,3 пункта месяцем ранее.

Индикатор сроков поставок увеличился до 53,4 пункта с 53 пунктов, ценового давления - до 62,6 пункта с 60,4 пункта.

ISM отмечает сохраняющуюся обеспокоенность бизнеса потенциальными последствиями пошлин на импорт, вводимыми администрацией президента США Дональда Трампа. Некоторые из респондентов также дали понять, что сокращение федеральных расходов негативно сказывается на перспективах их бизнеса, говорится в отчете ISM.

Институт управления поставками рассчитывает индекс ISM Services на основании данных компаний из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны.

Между тем значение февральского индекса менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемого S&P Global, было пересмотрено с повышением - до 51 пункта с предварительно объявленных 49,7 пункта. Показатель, однако, снизился по сравнению с 52,9 пункта в январе и был минимальным с ноября 2023 года.

Сводный PMI уменьшился в феврале до 51,6 пункта с 52,7 пункта месяцем ранее.