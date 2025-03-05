Поиск

В США в феврале индекс активности в сфере услуг неожиданно вырос

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В феврале Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) вырос до 53,5 пункта по сравнению с 52,8 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM).

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение показателя до 52,6 пункта.

Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

ISM Services остается выше этой отметки восемь месяцев подряд.

Подындекс новых заказов в феврале вырос до 52,2 пункта с январских 51,3 пункта, занятости - подскочил до максимальных с декабря 2021 года 53,9 пункта с 52,3 пункта месяцем ранее.

Индикатор сроков поставок увеличился до 53,4 пункта с 53 пунктов, ценового давления - до 62,6 пункта с 60,4 пункта.

ISM отмечает сохраняющуюся обеспокоенность бизнеса потенциальными последствиями пошлин на импорт, вводимыми администрацией президента США Дональда Трампа. Некоторые из респондентов также дали понять, что сокращение федеральных расходов негативно сказывается на перспективах их бизнеса, говорится в отчете ISM.

Институт управления поставками рассчитывает индекс ISM Services на основании данных компаний из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны.

Между тем значение февральского индекса менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемого S&P Global, было пересмотрено с повышением - до 51 пункта с предварительно объявленных 49,7 пункта. Показатель, однако, снизился по сравнению с 52,9 пункта в январе и был минимальным с ноября 2023 года.

Сводный PMI уменьшился в феврале до 51,6 пункта с 52,7 пункта месяцем ранее.

ISM США S&P Global ISM Services Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС запросила производителей сырого молока о цепочках сбыта и ценах

Цены на нефть теряют более 3%

В России в январе безработица выросла впервые с декабря 2023 года

В России в январе безработица выросла впервые с декабря 2023 года

Минэкономразвития заявило о замедлении роста ВВП РФ в январе до 3% с 4,5%

Годовая инфляция в России на 24 февраля ускорилась до 10,15%

Разлив мазута в Керченском проливе

Снижение бронирования туров Анапы к 2024 году достигает 60-70%

Снижение бронирования туров Анапы к 2024 году достигает 60-70%

Британский регулятор не выявил угроз в партнерстве Microsoft и OpenAI

ЦБ готов выступить "единым окном" в обмене данными с операторами для борьбы с мошенниками

ЦБ готов выступить "единым окном" в обмене данными с операторами для борьбы с мошенниками

ЦБ обсуждает лимит банковских карт на одного человека для борьбы с дропперством

ФАС проанализирует цены на Lada после жалобы ассоциации таксистов

ФАС проанализирует цены на Lada после жалобы ассоциации таксистов
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе354 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5951 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });