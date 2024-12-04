Индекс активности в сфере услуг США в ноябре упал сильнее прогноза

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в ноябре опустился до 52,1 пункта по сравнению с 56 пунктами месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM).

Это минимальный уровень за три месяца. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное снижение показателя - до 55,5 пункта, по данным Trading Economics.

Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

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