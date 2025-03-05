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Банк "Зенит" в 2024 году вышел в прибыль по МСФО после убытка годом ранее

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Банк "Зенит" в 2024 году получил чистую прибыль по МСФО в размере 8,6 млрд рублей против 6,8 млрд рублей чистого убытка в 2023 году, говорится в консолидированной отчетности кредитной организации.

"Зенит" в 2024 году восстановил резервы на 8,6 млрд рублей, годом ранее расходы на резервы составили 11,2 млрд рублей. Чистый процентный доход до формирования резервов в 2024 году снизился на 1,7%, до 8,7 млрд рублей. Чистый процентный доход после формирования резервов составил 17,3 млрд рублей против процентного расхода в 2,4 млрд рублей годом ранее.

Активы за 2024 год сократились на 0,3%, до 304,6 млрд рублей.

Кредитный портфель вырос на 3,1% после вычета резервов и достиг 198,6 млрд рублей. В том числе корпоративный кредитный портфель увеличился на 4,6% - до 143,4 млрд рублей, розничный - сократился на 0,7%, до 55,3 млрд рублей.

Объем привлеченных средств клиентов снизился на 4,5%, до 212,8 млрд рублей, в основном из-за оттока средств с депозитов юридических лиц (снижение на 24%, до 82,5 млрд рублей).

Собственный капитал увеличился на 33,9%, до 25,6 млрд рублей.

"Зенит" по итогам 2024 года занял 33-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Зенит
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