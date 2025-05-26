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Банк "Зенит" в I квартале получил 114 млн рублей чистого убытка по МСФО

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Банк "Зенит" в первом квартале 2025 года получил чистый убыток в размере 114 млн рублей против 239 млн рублей чистой прибыли годом ранее, говорится в консолидированной отчетности кредитной организации по МСФО.

"Зенит" в январе-марте восстановил резервы на 162 млн рублей, годом ранее расходы на резервы составили 185 млн рублей. Чистый процентный доход до формирования резервов в первом квартале 2025 года увеличился на 21,9% - до 2,3 млрд рублей, после формирования резервов - на 44,4%, до 2,5 млрд рублей.

По операциям с финансовыми инструментами и иностранной валютой в первом квартале 2025 года банк получил убыток в размере 890 млн рублей против прибыли в 181 млн рублей годом ранее. На этом фоне операционные доходы кредитной организации снизились на 13,7%, до 2,2 млрд рублей.

Активы за январь-март сократились на 10%, до 274,1 млрд рублей на 31 марта 2025 года.

Кредитный портфель уменьшился на 6,8% после вычета резервов, до 185,1 млрд рублей. В том числе корпоративный кредитный портфель сократился на 8,4% - до 131,3 млрд рублей, розничный - на 2,7%, до 53,8 млрд рублей.

Объем привлеченных средств клиентов снизился на 6,6%, до 198,8 млрд рублей в основном из-за оттока средств с депозитов юридических лиц (снижение на 16,2%, до 69,1 млрд рублей).

Собственный капитал увеличился на 2,7%, до 26,3 млрд рублей.

Банк "Зенит" по итогам первого квартала 2025 года занял 34-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Зенит
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