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Банк "Санкт-Петербург" в 2024 г. увеличил чистую прибыль по МСФО на 7,3%

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Банк "Санкт-Петербург" в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 7,3% к показателю 2023 года - до 50,8 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Чистая прибыль в IV квартале 2024 года составила 13,2 млрд рублей, что на 26,6% выше, чем за аналогичный период 2023 года.

Рентабельность капитала в 2024 году равнялась 27,1%, в IV квартале - 26,1%.

Чистый процентный доход в 2024 году достиг 70,6 млрд рублей, что на 39% выше показателя 2023 года (в IV квартале - 19,3 млрд рублей, рост на 20,3%).

Чистый комиссионный доход в 2024 году сложился в сумме 11,6 млрд рублей (снижение на 7,1% по сравнению с показателем 2023 года), в IV квартале - 3,1 млрд рублей (на уровне аналогичного показателя позапрошлого года).

Операционные расходы в 2024 году составили 25,9 млрд рублей, что на 9,8% выше результата за 2023 год. В IV квартале 2024 года операционные расходы равнялись 7,9 млрд рублей (рост в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года).

Отношение издержек к доходам в 2024 году - 27,5% (в IV квартале - 30,4%).

Кредитный портфель до вычета резервов на 1 января 2025 года достиг 751 млрд рублей, увеличившись за год на 9,4%.

Основную часть портфеля (78,3%) формируют кредиты корпоративным клиентам, на кредиты частным клиентам приходится 21,7%. Корпоративный кредитный портфель в 2024 году вырос на 11,5%, до 587,9 млрд рублей, розничный кредитный портфель - на 4,2%, до 162,5 млрд рублей.

Доля проблемной задолженности на 1 января 2025 года снизилась до 4,7% против 5,2% на 1 января 2024 года. Доля резервов в совокупном кредитном портфеле в 2024 году упала до 4,4% с 5%. Покрытие резервами проблемной задолженности составило 93,4% (на 1 января 2024 года - 96,8%).

Средства клиентов на 1 января 2025 года были равны 715,7 млрд рублей (рост на 9,9% по сравнению с 1 января 2024 года).

Собственный капитал банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ (Базель III), за 2024 года вырос на 15,7%, до 198,1 млрд рублей.

Норматив достаточности основного капитала в 2024 году возрос до 20,4% с 18,6%, что существенно превышает минимальный уровень "не менее 12%", установленный в стратегии банка, и регуляторный минимум в 6%. Норматив достаточности собственного капитала на 1 января 2025 года составил 21,8% (20,3% на 1 января 2024 года).

Банк "Санкт-Петербург" по итогам 2024 года занял 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

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