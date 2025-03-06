Банк "Санкт-Петербург" сохранил прогнозы по основным финпоказателям на 2025 год

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Банк "Санкт-Петербург" подтвердил прогнозы по основным финансовым показателям на 2025 год, говорится в презентации кредитной организации.

Рентабельность капитала в 2025 году прогнозируется на уровне 20%, рост кредитного портфеля - 7-9%. Стоимость риска в 2025 году ожидается в районе 100 б.п., отношение расходов к доходам - менее 30%.

Банк "Санкт-Петербург" в четверг опубликовал отчет по МСФО за 2024 год.

Рентабельность капитала 2024 году составила 27,1%, в IV квартале - 26,1%.

Кредитный портфель до вычета резервов за 2024 года вырос на 9,4% - до 751 млрд рублей.

Стоимость риска за 2024 год составила 0,8%. Отношение расходов к доходам за 2024 год равнялось 27,5%, в IV квартале - 30,4%.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам 2024 года занял 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".