Заместителем гендиректора "Вымпелкома" стал экс-менеджер Т2 Решетин

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Заместителем гендиректора, руководителем блока по продуктам и развитию отношений с клиентами розничного бизнеса ПАО "Вымпелком" назначен Олег Решетин, сообщил оператор связи.

Решетин приступит к работе 13 марта. Он будет отвечать за развитие продуктовой линейки и внедрение новых решений для клиентов, а также их обслуживание.

Решетин имеет более 20 лет опыта в сфере телекома и цифровых технологий на развитых и развивающихся рынках. До прихода в "Вымпелком" он занимал позицию директора по телеком- и цифровой стратегии в компании Uzum (Узбекистан). Ранее Решетин более 5 лет работал в "Tele2 Россия" (сейчас - Т2), где был директором по стратегическому развитию продуктового портфеля. До этого он занимал руководящие позиции в группе МТС в головном офисе и зарубежных активах, отвечая за маркетинг, продуктовую стратегию и коммерческое развитие.

Ранее возглавлявший блок продуктового развития розничного бизнеса "Вымпелкома" Павел Тулубьев покидает компанию. Дмитрий Чернов, возглавлявший блок клиентского обслуживания и сервиса розничного бизнеса, принял решение продолжить свою карьеру вне компании, говорится в сообщении.