"Вымпелком" купил разработчика телеком-продуктов "Спектрум"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" стало владельцем разработчика телеком-продуктов ООО "Спектрум".

По данным ЕГРЮЛ, сделка зарегистрирована 24 апреля. Продавцом выступила Мария Горькова, которая ранее также была гендиректором ООО.

В "Вымпелкоме" подтвердили "Интерфаксу" приобретение компании.

"В рамках стратегии "Билайна" по развитию телеком-направления на базе собственной IT-инфраструктуры мы приобрели мажоритарную долю в компании "Спектрум", которая является нашим многолетним партнером, разработчиком и владельцем платформы A2P", - сказали в пресс-службе "Вымпелкома".

"Как инженерная компания мы, в числе прочего, стремимся обеспечить прямое владение и контроль над IT-платформами, которые отвечают за структурные элементы нашего IT и технологического ландшафта", - добавили в "Вымпелкоме".

Сумму сделки в компании не назвали.

ООО "Спектрум" - российский разработчик телеком-продуктов, направленных на безопасное использование интернета, блокировку нежелательного контента, предупреждение о нежелательном характере входящих звонков и т.д.

С помощью A2P платформы мобильные операторы контролируют как свои собственные, так и партнерские рекламные, транзакционные и сервисные SMS.

ООО "Спектрум" зарегистрировано в 2016 году. Уставный капитал - 100 тысяч рублей. По итогам 2024 года выручка составила 1,2 млрд рублей, чистая прибыль - 761,8 млн рублей.