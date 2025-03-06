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Внешнеторговый дефицит США в январе вырос на 34%, оказался выше прогноза

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Дефицит внешнеторгового баланса США в январе 2025 года вырос на 34% относительно предыдущего месяца - до $131,4 млрд, сообщило Министерство торговли страны.

По пересмотренным данным, в декабре отрицательное сальдо торгового баланса составило $98,1 млрд, а не $98,4 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения дефицита до $127,4 млрд с объявленного ранее декабрьского уровня.

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